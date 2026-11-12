¿Nueva amenaza de apagón?, la alerta de Evolti tras atentado terrorista

La situación de orden público en el suroccidente colombiano genera preocupación en el sector energético. Juan Manuel España, director ejecutivo de Evolti, empresa dedicada a la generación de energía solar, denunció las amenazas contra sus operaciones en Nariño y Cauca, así como la falta de garantías de seguridad para sus trabajadores, contratistas y aliados.

Durante una entrevista en Meridiano Blu, España informó que el pasado 29 de octubre la compañía sufrió un atentado con cilindro bomba en uno de sus proyectos de generación solar, ubicado en Taminabo, norte de Nariño. Según explicó, la situación de seguridad en esta zona se ha deteriorado durante los últimos meses.

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“Desafortunadamente, el 29 de octubre sufrimos un atentado con un cilindro bomba en uno de nuestros proyectos de generación”, manifestó el directivo, quien hizo un llamado al Gobierno nacional para prestar mayor atención a las condiciones de seguridad de la región.

Un trabajador continúa secuestrado

España también se refirió al secuestro de dos trabajadores de Evolti, ocurrido el pasado 3 de octubre. Aunque uno de ellos fue liberado, el otro permanece retenido. El directivo señaló que la empresa ha recibido amenazas constantes y que el caso está bajo conocimiento del GOPE y la Fiscalía.



Sobre los responsables, aclaró que no existe una atribución confirmada, aunque mencionó que la zona tiene presencia del Frente Franco-Benavides, del Estado Mayor Central de las antiguas FARC.

“Nosotros no tenemos información suficiente para atribuírsela, y esto está en manos de las autoridades”, precisó.

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Evolti solicita mayor presencia del Estado

Frente a este panorama, la compañía pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública y garantizar condiciones para continuar con sus operaciones. España reconoció el respaldo del Ministerio de Minas y los contactos con las autoridades, pero insistió en que el Ministerio de Defensa y la Presidencia deben asumir un papel directo.

“Hoy no hay condiciones de seguridad ni siquiera para desplazar personal al sitio en donde fue el atentado”, advirtió.

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Preocupación por la seguridad energética

El directivo también alertó sobre las consecuencias de los ataques contra la infraestructura eléctrica, especialmente en medio del fenómeno de El Niño y la necesidad de garantizar el abastecimiento energético nacional.

“Estamos hablando que es la energía de todos, es la energía para los colombianos en una época en la que más la necesitamos”, expresó.

Finalmente, insistió en que proteger los proyectos de generación eléctrica es fundamental para la estabilidad del país y pidió mayores garantías de seguridad para la infraestructura energética del suroccidente colombiano.

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Escuche la entrevista completa acá: