Rogelio, el gato que lucha por su vida tras ser sometido a prácticas de estudiantes de veterinaria

Lo que debía ser una oportunidad para aprender terminó convertidose, presuntamente, en una situación que hoy tiene a Rogelio luchando por su vida. Este gato llegó el pasado 4 de noviembre a una clínica veterinaria en condiciones muy delicadas, con heridas, anemia, hipotermia y una debilidad que incluso le impedía alimentarse con normalidad. Pero lo que más preocupa no es solamente el estado en el que fue encontrado, sino lo que habría ocurrido antes de llegar allí, pues una denuncia apunta a que habría sido sometido a procedimientos quirúrgicos para que un grupo de estudiantes practicara con él.

La denuncia fue hecha pública por la senadora Andrea Padilla, quien señaló a la Fundación Universitaria San Martín por su presunta participación en estos hechos. Según la información conocida a partir de la valoración médica de Rogelio, al pequeño le habrían abierto el pecho para retirarle parte de un pulmón y también le habrían intervenido el esófago, al parecer, con el propósito de que los estudiantes adquirieran destreza manual.

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La situación habría sido tan grave que, después de esos procedimientos, Rogelio habría quedado prácticamente moribundo y la indicación habría sido practicarle la eutanasia. Sin embargo, según la denuncia, uno de los estudiantes se opuso y el gato pudo recibir atención veterinaria, lo que le permitió tener una nueva oportunidad para recuperarse.

Cuando llegó a la clínica, el pasado 4 de noviembre, presentaba vómito, reflujo, debilidad generalizada, hipotermia y anemia, además de dos incisiones y tres heridas. Su estado obligó a los profesionales a actuar para estabilizarlo, tuvieron que ponerle una sonda para alimentarlo, realizarle una transfusión de sangre y suministrarle potasio. Desde entonces permanece bajo cuidado veterinario y aunque su recuperación todavía requiere tiempo su evolución ha sido favorable.



Para Andrea Padilla, este caso no puede pasar inadvertido, pues recordó que en Colombia están prohibidas las prácticas que puedan causar daño o sufrimiento a los animales con el fin de que los estudiantes adquieran experiencia. La senadora aseguró que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía y que, si se comprueban los hechos y se establece la existencia de una víctima, podría aplicarse la Ley Ángel.

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También pidió que Rogelio no sea devuelto a los estudiantes que, según indicó, lo estarían reclamando, mientras se aclara lo sucedido. Además, solicitó que se investigue a la institución y que el Ministerio de Educación revise lo ocurrido.

Padilla advirtió que esta no sería la única denuncia de este tipo que ha recibido. Según explicó, también le han llegado reportes sobre instituciones que presuntamente estarían ofreciendo cursos cortos en los que se realizan prácticas con animales vivos, incluso con estudiantes de programas técnicos de auxiliar veterinario. Esa información, aclaró, está siendo revisada.

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En medio de la investigación, el veterinario que recibió a Rogelio ha sido fundamental, no solo porque asumió su atención y ha contribuido a su recuperación, sino porque también habría aportado buena parte de las pruebas y presentado las denuncias correspondientes ante el Tribunal de Ética Veterinaria.

Por ahora, la prioridad es que Rogelio pueda seguir recuperándose y permanecer en un lugar seguro, mientras la Fiscalía y las demás autoridades establecen qué ocurrió y quiénes tendrían que responder.