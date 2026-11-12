“La estigmatización viene de arriba”: 'Timochenko' respondió a declaraciones del ministro Ordóñez

Un nuevo cruce se presentó durante la audiencia de seguimiento a las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz, luego de que Rodrigo Londoño, conocido con el alias de ‘Timochenko’, cuestionara las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella y del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, pues a su juicio, están poniendo en riesgo la vida de los excombatientes.

Durante su intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Londoño pidió al Ministerio del Interior y a la Unidad de Implementación del Acuerdo que informen sobre las medidas que están adoptando para prevenir la estigmatización, con indicadores que permitan evaluar sus resultados.

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“Requerir al Ministerio del Interior y a la Unidad de Implementación que informen las medidas contra la estigmatización con indicador de resultado y exhortar a los altos funcionarios a no usar un lenguaje que ponga en riesgo nuestra vida, como lo vimos hoy con el ministro del Interior”, dijo.

Asimismo, exhortó a los altos funcionarios a evitar expresiones que puedan afectar la seguridad de los firmantes. En particular, se refirió a las declaraciones del entonces presidente electo, Abelardo De La Espriella, del 13 de julio de 2026, y aseguró que no se trata simplemente de opiniones.



“La estigmatización viene de arriba. Las declaraciones (…) no son una simple opinión, son un factor de riesgo, porque llevan a los grupos armados a ver los firmantes como objetivo. Y cuando viene del más alto nivel, ningún taller la contrarresta”, afirmó.

Para sustentar su preocupación, Londoño mencionó varios casos que, según dijo, reflejan los riesgos que enfrentan los firmantes y sus familias.

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Se refirió a Marcos Calarcá, quien, según señaló, fue mencionado por medios de comunicación a partir de un chat no verificado que lo relacionaba con la organización del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. También mencionó a la senadora Sandra Ramírez, quien, aseguró, ha sido blanco de campañas y amenazas de muerte.

Además, denunció una amenaza contra Camila Carreño Jiménez, hija del firmante Carlos Alberto Carreño. De acuerdo con su relato, el pasado 15 de octubre, en Medellín, un hombre la intimidó con un cuchillo y la señaló por ser hija de un excombatiente.

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Londoño también manifestó preocupación por un caso relacionado con un firmante que acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y terminó detenido, situación que, según advirtió, afecta la confianza en el sistema encargado de brindarles seguridad.

Ante los cuestionamientos por parte de Londoño, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, respondió defendiendo la importancia de la verdad en el proceso de reconciliación.

“La verdad no pone en riesgo la vida de nadie. La reconciliación se construye sobre la verdad, no maquillando la barbarie ni a los victimarios”, afirmó el funcionario por medio de una publicación en la cuenta de X del Ministerio del Interior.

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El intercambio se produjo en medio de una audiencia convocada por la JEP para revisar las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, en la que también se presentaron otros cuestionamientos y diferencias entre funcionarios del Gobierno y magistrados de la jurisdicción.