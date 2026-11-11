De La Espriella envía mensaje tras ataque al Clan del Golfo: “450 kilos de democracia en una bomba”

“450 kilos de democracia en una bomba”. Con esta frase, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió al bombardeo que autorizó contra el Clan del Golfo en zona rural de Tarazá, Antioquia. La operación, denominada Nehemías, dejó ocho integrantes de esa organización muertos, de acuerdo con el balance preliminar divulgado por el jefe de Estado.

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La declaración fue entregada durante un acto en Roldanillo, Valle del Cauca, donde el mandatario habló de los resultados del operativo. “Ayer le dimos la bienvenida a esos bandidos a la patria. Milagro. 450 kg de democracia en una bomba. No supieron si fue una buseta sin freno. No supieron si era un rayo. Hasta ahí llegaron. Esa es la patria milagro”, afirmó.

Posteriormente, a través de su cuenta de X, De La Espriella confirmó que el ataque fue autorizado por él y que estuvo dirigido contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo.



¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS!



En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y… pic.twitter.com/WQBmFS6MOO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

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“En la operación Nehemías, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo”, escribió.

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¿Qué resultados dejó el bombardeo contra el Clan del Golfo?

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El presidente reportó ocho integrantes de esa estructura dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, identificado por el Gobierno como uno de los diez cabecillas prioritarios del país.

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En el mismo mensaje, informó sobre la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. También señaló que fue destruido un campamento que, según las autoridades, era utilizado para coordinar actividades criminales.

De La Espriella sostuvo que el operativo busca afectar las finanzas y la capacidad logística de esa organización. Además, advirtió a los integrantes de grupos armados ilegales que no tendrán escondite mientras continúen con acciones como homicidios, extorsiones y amenazas contra la población.

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¿Quién era alias ‘Negro Perea’, abatido en Tarazá?

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Según la información entregada por el mandatario, Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, era el cabecilla principal de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez y tenía más de 20 años de trayectoria criminal. También era subordinado directo de alias ‘Gonzalito’.

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Las autoridades lo señalaban de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública. Entre los hechos que le atribuían está el asesinato de un patrullero en Tarazá, en 2025. Por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de hasta 2.018 millones de pesos.