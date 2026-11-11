Ocho miembros del Clan del Golfo fueron abatidos en bombardeo en Tarazá: el octavo de este gobierno

En Antioquia fue el bombardeo autorizado por el presidente Abelardo De La Espriella, ocurrió en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde se dio de baja a ocho miembros del Clan del Golfo, entre ellos su cabecilla alias ‘Negro Perea’.

El octavo bombardeo desde que llegó el Gobierno de Abelardo De La Espriella fue denominado Nehemías, en zona rural de Tarazá, donde no sólo hay disputa por el microtráfico sino por la minería ilegal que ha destruido miles de hectáreas en esa zona de Antioquia.

Publicidad

Sobre la operación

Esta operación fue contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo y contó con apoyo de miembros del Ejército con inteligencia de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, en donde cayó uno de los 10 cabecillas priorizados por el Gobierno Nacional en Colombia.



El mismo presidente Abelardo De La Espriella entregó el reporte preliminar señalado, ocho fueron dados de baja, entre ellos, Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones.

Inteligencia de las autoridades señalaron que este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’. Era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. En el operativo también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

Publicidad

Con este bombardeo se golpea las finanzas y capacidad logística del Clan del Golfo y por eso el presidente les advierte:

“A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”.