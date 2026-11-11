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Un abatido y un capturado dejan combates contra Clan del Golfo en San Jerónimo, Antioquia

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un fusil con tres proveedores.

Operativo en San Jerónimo.
Operativo en San Jerónimo.
Foto: Ejército Nacional
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo dejan un miembro de ese grupo abatido y un capturado en el municipio de San Jerónimo, Antioquia. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un fusil con tres proveedores.

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En medio de operaciones en la vereda El Cedral, tropas del Batallón de Infantería Liviana número 32, adscrito a la Cuarta Brigada, se enfrentaron a integrantes del Clan del Golfo.

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En los mismos hechos fue capturado otro presunto integrante de esta organización armada, conocido con el alias de Arnulfo o Vale. El hombre, que murió durante el operativo, fue identificado por las autoridades con los alias de Mauricio, Robin o El Mono.

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Según información de inteligencia militar, pertenece a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, compañía Eduardo Rafael Betín, y sería señalado como cabecilla de zona del Clan del Golfo, con injerencia en los municipios de Sopetrán, San Jerónimo, Belmira, San Pedro de los Milagros y Entrerríos, como lo confirmó el teniente coronel Sergio Armando Gutiérrez Mesa, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 32.

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"Se sostuvieron combates que dejaron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Mauricio Robin o el mono, cabecilla de zona de la subestructura Juan Román Velázquez Valle del grupo armado organizado Clan del Golfo, tendría injerencia en varios municipios del occidente y el norte de Antioquia", relató el alto oficial.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un fusil con tres proveedores, tres pistolas con sus respectivos proveedores, 190 cartuchos de diferentes calibres y varios teléfonos celulares. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.

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De momento, el Ejército Nacional indicó que continuará desarrollando operaciones militares en Antioquia para contrarrestar la presencia y las actividades del Clan del Golfo en el departamento.

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