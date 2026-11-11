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Piden ayuda para dar con el paradero de un estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín

Se trata de un estudiante de Ingeniería Industrial del que no se sabe nada desde el pasado 7 de noviembre.

Estudiante de la Udea Medellín desaparecido.
Estudiante de la Udea Medellín desaparecido.
Foto: Suministrada familia
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a través de la Facultad de Minas, emitió una alerta para dar con el paradero del estudiante de Ingeniería Industrial José David Corredor Mesa, de 24 años de edad, de quien no se tiene información sobre su ubicación. La ciudadanía y los miembros de la institución iniciaron la difusión del reporte para colaborar con la búsqueda del joven en la capital antioqueña.

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De acuerdo con la información entregada por sus familiares, el estudiante fue visto por última vez en las horas de la noche en inmediaciones del Centro Comercial Monterrey, en el sector de El Poblado. Al momento de su desaparición, el joven vestía una camiseta gris de cuello redondo y un jean azul oscuro.

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Según el reporte oficial, José David es de tez trigueña, mide 1.72 centímetros de estatura y pesa aproximadamente 72 kilogramos. Sus allegados precisaron que perdieron todo contacto con él luego de su permanencia en el mencionado sector del sur de la ciudad.

Tanto la Facultad de Minas como sus familiares solicitaron el apoyo de la comunidad para difundir la información y habilitaron la línea fija familiar 604 276 6666, así como la línea de emergencias de las autoridades 123, para recibir cualquier dato que permita dar con la localización del estudiante.

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