Abogado de Miguel Quintero denunció llamadas extorsivas y amenazas en su contra

¿Están amenazando a Miguel Quintero en prisión? Su defensa pide investigar recientes llamadas contra el hermano del exalcalde de Medellín en las que presuntamente han intentado extorsionarlo a cambio de favorecerlo en el proceso judicial que afronta.

La defensa de Miguel Quintero solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar una serie de llamadas extorsivas y presuntas amenazas que, según denuncia, habría recibido el imputado desde su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Publicidad

El actual abogado del imputado, Felipe Alzate, advirtió que detrás de esas comunicaciones podría existir un plan para atentar contra la integridad de su representado, quien permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante la administración de su hermano, el exalcalde Daniel Quintero.

De acuerdo con Alzate, tanto Miguel Quintero como su esposa han sido contactados por personas que se presentan como funcionarios del juzgado de Medellín que lleva el expediente y conocen detalles.



Le puede interesar: Gobernación de Antioquia negó cupo para traslado de Miguel Quintero a cárcel de Yarumito

En una de las grabaciones conocidas por la defensa, los interlocutores aludirían a supuestas sumas de dinero, denominados como “galones”, a cambio de gestionar documentos que facilitarían el traslado del procesado a un establecimiento penitenciario de Antioquia.

Publicidad

“Me enseñará para subir el informe como le indico para los primeros 150 días de 100 a 150 días. Ellos me dicen que me desbloquean el Drive, eso usted sabe que es una un tema que ya interno que toca hacer. Él me cuadra en esto con otro valor de este proceso de acá. Si yo me dice que sí, pues él me dice cuándo me lo envía. Son unos informes, igual le envío el correo y un favor”, aseguró el mensaje.

El abogado aseguró que su cliente se negó a entregar dinero y que, a partir de esa decisión, las comunicaciones adquirieron un tono amenazante. Por esa razón, pidió que las autoridades establezcan quiénes están detrás de las llamadas, verifiquen su alcance y adopten medidas para proteger la vida e integridad del procesado. También reclamó garantías para el ejercicio de su labor como defensor.

Publicidad

“He sido víctima de acosos de hostigamientos reiterados y sistemáticos tendientes a afectar el derecho de defensa técnica que vengo ejerciendo en representación del señor Miguel Quintero. Incluso, lo que pasó en el transcurso de esta semana ya puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación requiere una investigación seria y rigurosa”, aseveró.

Esta situación ya puesta en conocimiento de las entidades judiciales se suma a la expectativa por la decisión de una tutela presentada para buscar el traslado de Quintero a una cárcel de Medellín o de Antioquia, la cual indicó el abogado, sigue sin conocerse.

Esta solicitud toma mayor importancia después de que en un recurso alterno interpuesto por la misma defensa, la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia negara el cupo para Miguel Quintero en el pabellón destinado a funcionarios públicos de la cárcel de Yarumito, en Itagüí.