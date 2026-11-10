Presidente de Undeco Cesar denuncia desplazamiento tras liderar paro contra extorsión en Bosconia

Lo que inició siendo una idea junto con los comerciantes de Bosconia, Cesar, para manifestar su descontento ante el aumento de las extorsiones, terminó siendo un boleto de salida para Milton Javier Cotamo Rolón de su población natal.

El presidente de Undeco Cesar lleva dos meses lejos de su municipio, luego de recibir amenazas de muerte en su contra por convocar una protesta en rechazo de las extorsiones de grupos criminales.

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El líder gremial señaló que el pasado 20 de agosto instó a que todos los negocios de la población suspendieran su trabajo para llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, lo que motivó fue una videollamada a su número personal en el que un presunto integrante de un grupo armado le manifestó que era objetivo militar.

Desde entonces, ha hecho gestiones ante el Gaula y la Policía, pero asegura que lleva cerca de dos meses esperando una respuesta.



“Llevo 30 años viviendo en Bosconia. Allí he construido mi hogar, mi vida, buena parte de mi trayectoria como dirigente gremial, político y social. El desplazamiento nos ha afectado emocional, familiar y económicamente. Estar fuera del municipio representa asumir nuevos gastos de alojamiento, alimentación, transporte, sostenimiento y las responsabilidades que que se quedan en Bosconia porque realmente al apartarse pues no puede uno ejercer las mismas funciones”, contó a Blu Radio.

Con tristeza, relata que por ejemplo en los últimos días su esposa fue operada y no pudo acompañarla. Además, nació su segunda nieta, una bebé prematura, de cuyo nacimiento tampoco pudo ser parte.

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Cotamo Rolón señaló que no es la primera ocasión en la que recibe amenazas en medio de su labor como líder gremial.

Hace seis años fue amenazado por grupos de delincuencia común que se estaban formando en el municipio, y en 2024, tras el homicidio de una trabajadora de Supergiros, por las declaraciones que dio a los medios de comunicación.

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Su clamor tuvo eco en el Congreso, donde el senador del Cambio Radical, Didier Lobo, pidió a las autoridades celeridad en el esclarecimiento de estos hechos.

“No podemos permitir que denunciar a los criminales sea una sentencia de destierro o de muerte. Si el Estado abandona a los que denuncian, el mensaje para el ciudadano es que manda el silencio y triunfa el crimen. Policía y ejército, por favor patrullajes constantes y presencia real para proteger el comercio de Bosconia”, instó.

Desde inicio de año los casos de extorsión han aumentado en Bosconia a manos del Clan del Golfo y los Pachencas. A los comerciantes les exigen un pago inicial de dos millones de pesos y luego deben hacer giros mensuales de hasta 500 mil pesos, según denunció el presidente de Undeco Cesar.