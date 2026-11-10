Capturan a ‘Danielito’, presunto cabecilla de ‘Los JJ’; controlaba extorsión en Riohacha

Los operativos en contra de las bandas criminales de la región Caribe no se detienen.

Recientemente, fue capturado en Barranquilla alias ‘Danielito’, un presunto integrante de los grupos armados ‘Los JJ’, de La Guajira, y ‘La Nueva Generación del Freseo’, cuya injerencia delincuencial está en el Atlántico.

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La noticia fue entregada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien destacó por sus redes sociales que esta persona es señalada de “sembrar miedo en Riohacha con disparos contra viviendas y establecimientos comerciales para intimidar a sus víctimas”.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, alias ‘Danielito’ intentaba evadir la justicia desde Barranquilla mientras, presuntamente, ejercía el control de las redes de microtráfico y extorsión en Riohacha, La Guajira.



Al parecer, su expansión criminal la logró desde la muerte de alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, abatido por las Fuerzas Militares. De hecho, también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un tendero el pasado 16 de junio en esa jurisdicción.

Para el profesor Alejandro Blanco, miembro del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, estas alianzas criminales deben alertar a la Policía y al Gobierno Nacional de un aumento en las confrontaciones territoriales de estos grupos.

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“Las organizaciones criminales buscan mecanismos para sobrevivir, mucho más en tiempos de represión dura por parte del Estado. Las alianzas no son nuevas, es una manera de establecer jerarquías y órdenes criminales. El reto del Estado frente a estas alianzas básicamente está en salvaguardar la vida de los civiles porque tienden a incrementar la competencia criminal por el control territorial”, declaró a Blu Radio.

En Barranquilla, particularmente, hay una ofensiva contra los integrantes de la estructura ‘Nueva Generación del Freseo’. Por ejemplo, en las últimas horas se dio la captura de otros dos de sus presuntos miembros.

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El primer operativo fue en Soledad, donde se allanaron varios inmuebles presuntamente utilizados como punto de venta y acopio de estupefacientes y armas de fuego. Allí fue detenido alias 'El Chino', con dos anotaciones judiciales, sería uno de los encargados de los homicidios y la venta de drogas en los barrios Villa Rosa y Antonio Nariño.

Allí se incautaron también una pistola marca Glock calibre 9 mm, un proveedor, siete cartuchos calibre 9 mm, cuatro mil gramos de marihuana y 136 gramos de cocaína. En otro caso, fue interceptado un joven de 18 años con vínculos a esta banda. Él tenía en su poder un revólver marca Llama Martial, calibre 38, con tres cartuchos sin percutir, así como un chaleco balístico.