Naín, alias El Menor, se burla de autoridades pasando por el frente de un CAI en Riohacha; hay video

En un reciente vídeo publicado por Naín Pérez Toncel, alias El Menor, una de las cabezas visibles de las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra, se observa cuando pasea por la calle 15 de Riohacha en una motocicleta de alto ciclindraje junto a su pareja sentimental alias La Bebecita, vestidos con la camiseta de la Selección Colombia y liderando una caravana de motos.

De acuerdo al vídeo, alias El Menor pasó frente a una CAI de la Policía de La Guajira ubicado en las instalaciones del Terminal de Transportes de la capital de La Guajira.

“Es increíble que esa persona se les pase por la nariz a las autoridades y aquí nadie hace nada, estamos expuestos al peligro y a la delincuencia”, expresó un comerciante quien evitó entregar su nombre por miedo a represalias.

No es la primera vez que alias El Menor desafía a las autoridades. En oportunidades anteriores también se ha mostrado burlándose de las recompensas que han ofrecido por él las fuerzas militares.



Alias el menor y su novia. Suministrada.

Aunque en varias oportunidades Blu Radio ha intentado hablar con el comandante de la Policía de La Guajira, hasta el momento este ha preferido no tocar el tema. Lo mismo ha sucedido con el secretario de Gobierno de Riohacha quien manifestó evitar dar declaraciones con respecto a alias Naín.

Vea el video:guajira