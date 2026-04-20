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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / La DEA se suma a operativos de búsqueda contra alias ‘Naín’, uno de los más buscados en el país

La DEA se suma a operativos de búsqueda contra alias ‘Naín’, uno de los más buscados en el país

El Ejército, a través de operativos aéreos y en tierra, ha logrado neutralizar a miembros de sus anillos de seguridad; capturaron a uno de sus jefes financieros y en los últimos días dieron de baja a 9 miembros de esta organización.

Alias Naín.
Por: Johnner Alvarado
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

En un reciente vídeo que circula en la redes sociales, alias ‘Naín’ o ‘El Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se burló de la recompensa que ofrecen por él.

“Mil millones dando vuelta y relajadito, por todos los rincones de La Guajira y sin tanto estrés”, dijo alias ‘Naín’ mientras conducía una moto por la alta Guajira en compañía de su pareja sentimental alias ‘La Bebecita’.

Por su parte, las autoridades confirmaron a Blu Radio que el Ejército y la Policía están trabajando junto a la DEA para dar con su captura tras la negativa de querer someterse por voluntad propia ante la justicia.

“Se ha desplegado un grupo Élite del Gaula Militar, personal especializado de la Dijín, Sijín y muchas agencias de inteligencia como la DEA operando para poder dar con la captura de este sujeto alias ‘Naín’, dijo el mayor Héctor Millán

El Ejército, a través de operativos aéreos y en tierra, ha logrado neutralizar a miembros de sus anillos de seguridad; capturaron a uno de sus jefes financieros y en los últimos días dieron de baja a 9 miembros de esta organización.

“Nosotros mantenemos los operativos en toda La Guajira para dar con su captura y se mantiene la recompensa de hasta $500 millones de pesos por parte del Ministerio de Defensa y $100 millones por la Gobernación de La Guajira.

Una fuente de las autoridades que hoy le siguen la pista a este delincuente también dio cuenta que se estarían ofreciendo motos, prendas de oro y altas sumas de dinero para que jóvenes se enlisten en las filas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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