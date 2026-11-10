Inflación en Barranquilla: el impacto se refleja hasta en el precio del queso y el sancocho

Desayunar con queso y almorzar con sancocho está a punto de convertirse en un lujo por cuenta del aumento en los precios de estos alimentos.

En las tiendas de Barranquilla, el kilo de queso costeño, que es un infaltable en la mesa de los habitantes de esta región, pasó de 25.000 a 30.000 pesos en la última semana. El cartón de huevos, que trae 30 unidades, pasó de 12.000 a 16.000 pesos.

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El sancocho, dice la ciudadanía, ya no es tan rentable prepararlo en casa, pues el precio de sus ingredientes también van al alza, sobre todo el "bastimento", como le solemos llamar a la yuca, la papa, el ñame o el plátano.

Los tenderos dicen que están pagando entre 40.000 y 50.000 pesos más por cada bulto de estos alimentos, un incremento que, desde luego, también impacta al consumidor final.



Los compradores se quejan porque cada vez alcanza menos la plata para mercar.

"Yo iba al mercado y hacía una compra de frutas y verduras para 15 días con 90.000 o 100.000 pesos, pero ahora me estoy pasando de los 140.000 o 150.000 pesos. Subió bastante, por eso ahora hacer un sancocho en la casa no es rentable", opinó un consumidor.

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Y en materia de arriendos también ha habido aumentos durante el último año. En los estratos 4, 5 y 6, los arriendos de las casas se han incrementado un 8,3%, mientras que en el caso de los apartamentos el alza ronda el 3.1%.

En el caso de los apartamentos de estratos 4, 5 y 6, el valor del arriendo por cada metro cuadrado oscila entre los 30.191 pesos y 48.392 pesos, según las cifras de Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla en noviembre de 2026.

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Kelina Puche, presidenta ejecutiva del Comité Intergremial del Atlántico, explica que “la dinámica del incremento de los precios de arriendo de casas y apartamentos en Barranquilla responde a una combinación de regulaciones legales, indicadores de inflación y un marcado comportamiento de la oferta y la demanda diferencial por estratos socioeconómicos”.

"Esto se explica porque dicha medición, entre otras cosas, se concentra primero en segmentos de más alto valor, como son los estratos 4, 5 y 6, donde existe no solo rotación de inquilinos que motivan la firma constante de nuevos contratos eh a valores de mercado actualizados, así como una demanda en alquiler creciente que presiona los precios al alza", explicó Puche.