Una adolescente espera autorización urgente del Invima para importar medicamento contra tumores

Valentina Montes López, de 17 años, padece neurofibromatosis, una enfermedad que le ha provocado el crecimiento acelerado de tumores en el cuello. Su madre, Janet de Jesús López, asegura que la joven ha perdido peso, tuvo que abandonar el colegio desde el pasado mes de agosto y actualmente permanece hospitalizada en Barranquilla, donde su condición sigue deteriorándose.

El tumor ha alcanzado un tamaño que compromete vasos sanguíneos y estructuras del cuello, por lo que una cirugía es muy riesgosa. La única salida que le dan los médicos es la aplicación de un medicamento, selumetinib el cual requiere ser importado desde EE.UU y aunque la EPS Proteger ya autorizó su compra y aplicación, ahora requieren que el Invima apruebe de manera urgente su ingreso al país.

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Janet insiste que su hija está en una lucha contrarreloj para que su vida no se apague: "El medicamento lo que va a hacer es suprimir el tamaño del tumor. Se busca conseguir que esas masas que ella tiene disminuyan de tamaño entre un 20 y 30% para que los cirujanos estudien la posibilidad de intervenir para que ella descanse. Esa masa le produce a ella demasiado dolor. Necesito con urgencia que el Invima dé vía libre y no se me vaya a morir mi niña. Eso es eso es lo más urgente que necesitamos, porque yo estoy viendo a mi hija que todos los días se me va deteriorando", clamó Janeth.

Valentina es la mayor de 3 hermanos. La adolescente vive en la ciudad de Valledupar, pero ya completa 3 meses de estar internada en la clínica Porto Azul, en Barranquilla. Blu Radio logró contactarse con personal del Invima la mañana de este martes y nos indicaron que revisarán el caso para darle trámite lo antes posible.