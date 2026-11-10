En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
FMI
JD Vance
Bombardeo en Tibú
Papa en Latinoamérica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Una adolescente espera autorización urgente del Invima para importar medicamento contra tumores

Una adolescente espera autorización urgente del Invima para importar medicamento contra tumores

Valentina, de 17 años, tiene un gran tumor en su cuello que le impide poder hablar, comer y hasta respirar. Su salud se deteriora cada día. Permanece hospitalizada en Barranquilla.

tumor niña.png
El tumor en el cuello ha crecido de tamaño en los últimos meses.
Cortesía
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Valentina Montes López, de 17 años, padece neurofibromatosis, una enfermedad que le ha provocado el crecimiento acelerado de tumores en el cuello. Su madre, Janet de Jesús López, asegura que la joven ha perdido peso, tuvo que abandonar el colegio desde el pasado mes de agosto y actualmente permanece hospitalizada en Barranquilla, donde su condición sigue deteriorándose.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El tumor ha alcanzado un tamaño que compromete vasos sanguíneos y estructuras del cuello, por lo que una cirugía es muy riesgosa. La única salida que le dan los médicos es la aplicación de un medicamento, selumetinib el cual requiere ser importado desde EE.UU y aunque la EPS Proteger ya autorizó su compra y aplicación, ahora requieren que el Invima apruebe de manera urgente su ingreso al país.

Últimas noticias

Crédito CAF para Barranquilla.jpg
Caribe

Barranquilla recibe crédito no reembolsable de 50 millones de dólares por parte de CAF

Alcalde Alejandro Char (3).png
Caribe

Barranquilla, nuevo operador aeroportuario oficial del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Publicidad

Janet insiste que su hija está en una lucha contrarreloj para que su vida no se apague: "El medicamento lo que va a hacer es suprimir el tamaño del tumor. Se busca conseguir que esas masas que ella tiene disminuyan de tamaño entre un 20 y 30% para que los cirujanos estudien la posibilidad de intervenir para que ella descanse. Esa masa le produce a ella demasiado dolor. Necesito con urgencia que el Invima dé vía libre y no se me vaya a morir mi niña. Eso es eso es lo más urgente que necesitamos, porque yo estoy viendo a mi hija que todos los días se me va deteriorando", clamó Janeth.

Valentina es la mayor de 3 hermanos. La adolescente vive en la ciudad de Valledupar, pero ya completa 3 meses de estar internada en la clínica Porto Azul, en Barranquilla. Blu Radio logró contactarse con personal del Invima la mañana de este martes y nos indicaron que revisarán el caso para darle trámite lo antes posible.

Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad