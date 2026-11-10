Barranquilla recibe crédito no reembolsable de 50 millones de dólares por parte de CAF

Desde el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el alcalde Alejandro Char firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF– la financiación de hasta USD 50 millones para proyectos ambientales y de impacto social, contemplados en el plan de desarrollo de la capital del Atlántico.

El acto se realizó con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados y, en el acuerdo, se estipuló la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín y el arroyo León, el programa Todos al Parque y el mejoramiento de los espacios urbanos.

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"Y qué mejor que pensar en nuestra naturaleza, en nuestro patrimonio natural, ambiental, todo el tema de aves, peces... hoy están aportando unos 50 millones de dólares y unos recursos adicionales no reembolsables para para potencializar todo esto, después de tres años de mucho estudio, de revisarlo a fondo", expresó el alcalde Char.

"Teníamos dificultades también con el Ministerio de Hacienda, pero bueno, ya pasamos todo eso, aprendimos y aquí para adelante a impulsar a Barranquilla como debe ser", agregó el mandatario barranquillero.



A su turno, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, valoró que Barranquilla siga siendo un gran faro para todo el Caribe.

"Esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. Vemos esta relación como una en la cual el banco quiere contribuirle a la ciudad con recursos técnicos, humanos y financieros para desplegar su pleno potencial, que sabemos que es mucho más", expresó Díaz-Granados.

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"La ciudad ha alcanzado, en estos 20 años de transformación, grandes logros, pero podemos seguir siendo un gran faro para todo el Caribe. Vemos a la ciudad como un espejo de toda la región, del cierre de brechas de desigualdad, de pobreza", agregó.

La CAF y la Alcaldía Distrital suscribieron además dos cooperaciones técnicas no reembolsables. La primera fortalecerá la Estrategia de Internacionalización del Distrito, con apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales y una hoja de ruta a 2030. La segunda, en el marco de la Iniciativa de Rutas Migratorias de las Américas, apoyará la estructuración del Plan de Recuperación del Arroyo León como corredor ecológico para aves migratorias.