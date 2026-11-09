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Barranquilla, nuevo operador aeroportuario oficial del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz

El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, agradeció al Gobierno Nacional la confianza depositada en la ciudad.

Alcalde Alejandro Char (3).png
Alcalde Alejandro Char recibiendo el reconocimiento de Barranquilla como nuevo operador aeroportuario del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Alcaldía Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Alcaldía de Barranquilla recibió en las últimas horas el reconocimiento que la oficializó como el nuevo operador aeroportuario del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en una reunión privada que lideraron varios funcionarios de la Aeronáutica Civil, entre ellos el director general Arnaud Penent.

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El alcalde Alejandro Char agradeció la confianza depositada en la ciudad y declaró que su objetivo es que todos los visitantes apenas aterricen en la capital del Atlántico, “sientan que es una tierra pujante que crece y se transforma”.

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“Han sido 20 días de mucho de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje porque sin duda la Aerocivil tiene mucho que enseñarle en operación aeroportuaria a Colombia y al mundo. Y hoy, nos gradúan de operadores aeroportuarios en Barranquilla. Ha sido una iniciativa de nuestro presidente de la República, Abelardo de la Espriella, descentralizar al país, empoderar a las regiones y qué mejor que este momento cuando la ciudad se asoma a una final futbolera donde miles de personas de todo el mundo llegarán para vivir esa experiencia deportiva”, dijo inicialmente.

“Queremos que todo el que nos visite tenga una experiencia expedita, cómoda, agradable, que encuentre en el espacio aéreo y el espacio terrestre al servicio de ese pasajero y que sea una razón más para venir a Barranquilla”, agregó.

Precisamente, el alcalde Char se fue de inmediato hacia el Cortissoz para verificar las obras de modernización y destacó los avances en la nueva sala de inmigración. En ese lugar, confirmó la llegada de seis equipos Biomig, un sistema de validación de identidad. Mencionó que otros dos están por llegar, incluyendo uno adaptado para personas en condición de discapacidad.

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El mandatario también indicó que se contarán con 10 puestos de Migración para agilizar la atención de los viajeros. “Estamos incorporando tecnología que permitirá reducir los tiempos de espera y hacer los procesos migratorios más rápidos, cómodos, seguros e incluyentes”, escribió por sus redes sociales.

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