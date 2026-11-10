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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Divulgan foto de hombre señalado de disparar contra una cajera en un supermercado de Barranquilla

Divulgan foto de hombre señalado de disparar contra una cajera en un supermercado de Barranquilla

Con esta imagen, las autoridades buscan dar con su paradero y hacerlo responder por intento de homicidio.

Hombre que atacó a cajera.jpg
Imagen captada por una cámara de seguridad.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Después de un fin de semana particularmente violento contra las mujeres, con el asesinato de cuatro de ellas en hechos aislados, pues la tendencia continuó este lunes con el ataque a una cajera de la Olímpica, en pleno supermercado en el sur de la ciudad.

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En el primero de los casos, la víctima es Gellis Julieth Rambao Martínez, quien resultó gravemente herida a bala, mientras cumplía su turno en un supermercado del barrio Rebolo.

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La mujer estaba atendiendo en la caja, cuando un hombre ingresó al lugar con un arma oculta, caminó entre los estantes fingiendo ser un cliente y, después de ocho minutos dando vueltas, fue directo hacia la víctima y le disparó ahí mismo frente a los demás compradores y trabajadores.

El atacante alcanzó a huir en una moto, en la que lo esperaba un cómplice; sin embargo, las cámaras de seguridad del supermercado lo grabaron dentro del lugar y, gracias a estas imágenes, su rostro está siendo difundido por las autoridades para que la comunidad se una a su búsqueda y poder llevarlo ante la justicia.

El hombre es delgado, cabello negro, tez trigueña y, al momento del ataque, vestía un buzo azul claro, un jean oscuro y tenis negros. Llama la atención que, pese al grave hecho que cometió, nunca cubrió su rostro ni se preocupó por evadir las cámaras.

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