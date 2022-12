El hijo del coronel Ruiz y las víctimas nos dan lecciones de paz: Santos

En diálogo con Blu Radio, el presidente Juan Manuel Santos dijo que Diego Ruiz, hijo del coronel Alfredo Ruiz, al igual que las víctimas, "nos dan lecciones de paz".



“El hijo del coronel Ruiz nos da una lección, esa misma lección que nos están dando las víctimas, pues resulta que las víctimas han resultado más generosas, más propensas a perdonar que el promedio de los ciudadanos”, manifestó. (Lea también: Mi papá estaba preocupado por riesgo de ataques en Nariño: hijo del coronel Ruiz )



Sobre sus afirmaciones de este martes desde Noruega, donde dijo que Colombia ya entró en la etapa del posconflicto, afirmación que ha sido criticada en las redes sociales, el presidente aclaró que acciones como la restitución de tierras es un claro hecho que solo se hace tras la firma de un acuerdo de paz.



“Quiere decir, por ejemplo, que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se está aplicando. Se han venido reparando más de medio millón de víctimas, eso es algo que generalmente se hace cuando se firman los acuerdo”, indicó. (Lea también: Santos dice que etapa de posconflicto ya comenzó en Colombia )



En ese sentido, el jefe de Estado explicó que muchas de las políticas que actualmente se están adelantando tienen que ver con el posconflicto.



“No se excluyen las dos acciones continuar dialogando en medio del conflicto e iniciar acciones de posconflicto pues estas dos son complementarias”, manifestó. (Lea también: Con honores militares fue despedido el coronel Alfredo Ruíz )



Además, el presidente insistió en que no habrá cese al fuego bilateral hasta que las partes no hayan firmado el acuerdo de paz: “no vamos a hacer un cese al fuego bilateral sino hasta que firmemos los acuerdos, pero eso no quiere decir que iniciemos acciones de posconflicto, que iniciemos el proceso de sanar 50 años de heridas”.



Cabe recordar que Diego Ruiz Cangrejo contó en entrevista con Mañanas BLU que su padre, el coronel Ruiz, siempre apoyó los diálogos de paz, pero soñaba con que cada colombiano pusiera su “granito de arena”. (Lea también: Mi papá estaba de acuerdo con los diálogos de paz: hijo del coronel Ruiz )



“La paz no es del Gobierno, la paz no es de las Farc, la paz es de los colombianos y cuando entendamos eso le vamos a dar el mensaje claro a cada una de las personas que están en La Habana de que necesitamos hechos, palabras, no firmas en un papel”, dijo Ruiz.