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Blu Radio  / Nación  / El imperio criminal de ‘El Mesa’: así delinque la red que siembra terror en varias regiones del país

El imperio criminal de ‘El Mesa’: así delinque la red que siembra terror en varias regiones del país

Un documento conocido por Blu Radio revela sus raíces en el narcotráfico de los años 80 a una estructura jerarquizada con sicarios, finanzas y expansión nacional.

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