El que debería estar en la cárcel es Álvaro Uribe: Yidis Medina

Yidis Medina aseguró en Mañanas BLU que está con la conciencia limpia luego de que condenaran a los exministros del Gobierno Uribe Sabas Pretelt, Diego Palacio y al exasesor Alberto Velásquez por entregar dádivas a congresistas para que favorecieran el acto legislativo que aprobó la reelección del expresidente Álvaro Uribe.



“No podía ser que un cohecho sea de Yidis sola. Se está obrando en justicia, el cohecho es de dos, del que ofrece tanto como del que recibe. La honorable Corte valoró las pruebas y dictó una condena para que brillara la justicia en Colombia para que dejaran tanta cosa que han hecho contra mí como decirme loca, psicópata, criminal”.



“Eso fue todo un andamiaje, toda una estructura para que pudiera pasar esa iniciativa que beneficiaba directamente al expresidente Uribe (…) lo he dicho, el que debería está en la cárcel es el expresidente Álvaro Uribe”, dijo la excongresista.



Medina recordó cómo fue que el senador del Centro Democrático le pidió su ayuda para "salvar la patria". "Fui con Iván Díaz a Palacio para hablar con Uribe quien me llevó hacia el baño y allá me dijo "Yidis hay que hacer patria, Yidis por favor ayúdeme en esta iniciativa", y fue cuando empezaron todos los ofrecimientos que luego se cristalizaron".



Agregó que no le molesta que los uribistas la traten mal por haber contado la verdad, pues tiene la conciencia tranquila. “Ojalá haya más yidispolíticos que se atrevan a contar la verdad a ver si cambia un poco la corrupción en el país”.



La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de condenar a los tres exfuncionarios al considerar que son responsables por haber ofrecido prebendas a varios excongresistas para que favorecieran con su voto el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata en 2004 del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.



La Corporación Judicial tomó la decisión al considerar que los exfuncionarios si hicieron ofrecimientos de cargos en notarías a los entonces congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, cuyos testimonios fueron claves para que la corte suprema de justicia emitieran este fallo condenatorio.