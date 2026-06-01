El Súper Niño y la crisis fiscal: Los retos más urgentes del nuevo presidente de Colombia

Colombia elegirá a su nuevo presidente el 21 de junio entre el candidato de izquierda, Iván Cepeda, y la naciente figura de la derecha, Abelardo de la Espriella. Sin importar cuál de ellos logre llegar a la Casa de Nariño, tienen dos crisis urgentes a punto de causar desastres para la economía: la crisis fiscal y el Super Niño.

Para salir adelante en ambos retos, el nuevo gobierno tendrá que mostrar que se puede apretar el cinturón y, al mismo tiempo, inyectarle recursos al sistema eléctrico, explicó el director de Anif, José Ignacio López.

Plata no hay: el amargo inicio del nuevo gobierno

El nuevo gobierno arranca el 8 de agosto con buena parte del presupuesto nacional comprometido, pero, sobre todo, con una avalancha de cuentas por pagar y una crisis fiscal en pleno desarrollo. Al cierre de abril, la caja del Gobierno (la cuenta en el Banco de la República) estaba en 7,7 billones de pesos: casi 24 billones por debajo del histórico.



Según los cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el Gobierno tendría que cortar sus gastos en 32 billones de pesos para cumplir sus propias metas de déficit y, aun así, va a necesitar hacer algo más que pasar la tijera para equilibrar las finanzas: se requiere también una nueva reforma tributaria. Es más, el presidente del CARF ya advirtió que el país está coqueteando con el default (el impago de su deuda externa) y que tendrá que hacer un sacrificio enorme en los próximos años para recomponer sus números.

Irónicamente, el propio CARF no tiene presupuesto para funcionar después del 31 de octubre. El año pasado, diversas entidades se quedaron sin plata para pagar cuentas y, de seguir así, la historia puede repetirse.

En dos semanas, el gobierno Petro tendrá que entregar al país y a su sucesor el mapa de las finanzas públicas: el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

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Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Fotos: AFP

El riesgo de quedarnos sin electricidad y sin gas

El mundo podría enfrentar este año el fenómeno de El Niño más severo desde 1877. Algunos observadores ya se refieren a él como el Super Niño.

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Aunque ese será un desafío global, en Colombia el suministro de electricidad y de gas natural llega debilitado a la sequía y hoy empresarios y entes de control están advirtiendo sobre el riesgo de que el país termine viviendo apagones y recortes al abastecimiento de gas natural. Según Fedesarrollo, un apagón como el que vivió Colombia en los años 90 podría costar 1,5 puntos porcentuales del PIB.

Más de 30 gremios del Consejo Gremial Nacional le advirtieron al país que hay un riesgo real de desabastecimiento de gas natural y electricidad y que hay que actuar rápido para evitarlo.

El Niño no ha comenzado oficialmente, pero ya está haciendo tanto calor en algunas regiones del país que se disparó el consumo de electricidad y hoy los embalses para generar energía están ligeramente por debajo del nivel de referencia de XM. Como si eso no fuera suficiente problema, hay otro lío: el país depende cada vez más del gas importado y solamente tiene una planta para importarlo.

Hoy, casi el 20 % de la demanda de gas natural se atiende con gas importado, pero durante un fenómeno de El Niño se dispara el consumo de gas para poder generar electricidad. El país necesita más gas para sobrevivir a la sequía sin apagones y para suministrar este servicio a millones de hogares.

El tercer problema es que las plantas térmicas, que son las que pueden evitar un apagón cuando los embalses se estén desocupando, están en una situación financiera crítica por cuenta de que Air-e les debe 1,5 billones de pesos.

Se pueden atender ambos líos: Anif

Para Anif, el problema fiscal colombiano es tan grave que el país no podrá resolverlo en un solo año y lo que va a necesitar es un plan de choque que convenza del compromiso con el ajuste, al mismo tiempo que permita acceder a financiación para evitar un apagón financiero en el sistema eléctrico.

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"Yo creo que es posible hacer las dos cosas al tiempo porque, entre otras, Colombia no va a perder acceso al mercado financiero. De tal suerte que, si empieza a mostrar señales de austeridad, señales de un compromiso fiscal con un recorte quizás histórico en el Presupuesto General de la Nación, pues los mercados van a estar abiertos para que el Gobierno tenga la caja para pagar ese incendio financiero en el sector energético", explicó el presidente de Anif, José Ignacio López.

