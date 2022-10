“El único ejército mío es el pueblo”: gobernador Juan Francisco Gómez

y Ariel Ávila, investigadores de la Corporación Arco Iris, y el periodista Gonzalo Guillén.

“No sabía de la existencia de Gonzalo Guillén, no lo conozco. Sí conozco a Ariel Ávila porque durante mi campaña le di una entrevista muy tranquila. A León Valencia lo conozco por los medios y soy lector de él”, comentó y agregó sobre las amenazas: “es totalmente falso, hago un llamado a la Fiscalía para que investigue qué está ocurriendo en el supuesto atentado contra ellos”.

“Son acusaciones en contra del departamento, pido seguridad para mi esposa y mis hijos”, manifestó.

“En La Guajira todos saben cuál es mi actividad. Soy hombre del campo, que hace parir la tierra, no se me conoce como contrabandista ni narcotraficante. Los periodistas me han destruido moralmente, les pido que investiguen bien porque me han perjudicado”, señaló sobre la investigación de Semana, titulada ‘Un gobernador de miedo en La Guajira’.

Gómez no es cuestionado únicamente por las conocidas amenazas a estos investigadores. También se le señala por la muerte de dos policias en el departamento, así como de cooperar con las redes de contrabando de combustible y vínculos con el narcotráfico.

En ese sentido, sobre una petición de amnistía a contrabandistas de gasolina que pidió al presidente Juan Manuel Santos, aseguró que lo hizo por trabajar por su departamento. “Quiero que alguien en La Guajira sea capaz de tildarme de contrabandista”, dijo.

Gómez manifestó que no tuvo negocios con el excongresista Samuel Santander López Sierra, llamado ‘El Hombre Marlboro’, hoy extraditado, aunque aseguró que sí lo conoció por ser senador del departamento. Agregó que tampoco conoce al narcotraficante Marcos Figueroa.

Sobre el asesinato de Yandra Brito, sucesora suya como alcaldesa de Barrancas, dijo no conocer nada al respecto, a pesar de que la mujer lo responsabilizó de la muerte de su esposo durante el funeral.

“No estoy comprometido en nada de lo que se me sindica, va a quedar claro que la desinformación de los periodistas es falsa. Nunca he tenido una investigación formal. Estos se va a aclarar”, concluyó.