En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Auditorías poselectorales confirman integridad de los resultados de primera vuelta: IIDH

Auditorías poselectorales confirman integridad de los resultados de primera vuelta: IIDH

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos señaló que las auditorías preelectorales para la segunda vuelta señalan que los sistemas cuentan con controles y mecanismos adecuados para garantizar una operación segura, estable y continua durante la jornada.

Urnas elecciones Santander
Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

A pocas horas de que se abran los comicios para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), presentó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil el informe final de las auditorías postelectorales correspondientes a la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, el cual calificó como favorable.

A su vez, entregó un informe estadístico exhaustivo sobre la totalidad de los resultados electorales, analizados mesa por mesa. El estudio, sustentado en procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados, descartó cualquier inconsistencia y concluyó que no hubo distorsiones ni manipulaciones en los resultados de las elecciones del 31 de mayo.

Mesas de Votación, referencia.
Mesas de Votación, referencia.
Foto: registraduria.gov.co

"Después de todo el análisis que se ha hecho, vemos que es un análisis favorable. Hemos visto que los sistemas han cumplido con las funcionalidades para las cuales han sido implementados. Hemos visto que la infraestructura tecnológica ha soportado de sobremanera todo el proceso electoral sin ningún percance, y además se han hecho todos los análisis de seguridad que han pasado favorablemente todos los componentes de este de esta plataforma tecnológica", señaló Marcelo Olivo, Consultor de CAPEL.

De igual manera, presentaron los informes preelectorales de la segunda vuelta de las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio, los cuales estuvieron enfocados en dos áreas principales: los sistemas tecnológicos que soportan el preconteo, escrutinios, consolidación y divulgación de resultados, y los componentes técnicos utilizados durante toda la jornada electoral.

Según la entidad, los informes concluyeron que los sistemas revisados cuentan con controles y mecanismos adecuados para garantizar una operación segura, estable y continua durante las elecciones.

La auditoría continuará durante la jornada electoral y en los días posteriores, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los procesos y fortalecer la transparencia y la confianza en los resultados.

También puedes leer:

Transporte en Bello, Antioquia.jpg
Elecciones Colombia 2026

MinTransporte vigilará que empresas operen al 100 % de capacidad durante segunda vuelta

elecciones en Colombia (1).jpg
Elecciones Colombia 2026

Cerca de 308.000 colombianos están habilitados en España para votar en la segunda vuelta

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad