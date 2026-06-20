Auditorías poselectorales confirman integridad de los resultados de primera vuelta: IIDH

A pocas horas de que se abran los comicios para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), presentó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil el informe final de las auditorías postelectorales correspondientes a la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, el cual calificó como favorable.

A su vez, entregó un informe estadístico exhaustivo sobre la totalidad de los resultados electorales, analizados mesa por mesa. El estudio, sustentado en procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados, descartó cualquier inconsistencia y concluyó que no hubo distorsiones ni manipulaciones en los resultados de las elecciones del 31 de mayo.

Mesas de Votación, referencia. Foto: registraduria.gov.co

"Después de todo el análisis que se ha hecho, vemos que es un análisis favorable. Hemos visto que los sistemas han cumplido con las funcionalidades para las cuales han sido implementados. Hemos visto que la infraestructura tecnológica ha soportado de sobremanera todo el proceso electoral sin ningún percance, y además se han hecho todos los análisis de seguridad que han pasado favorablemente todos los componentes de este de esta plataforma tecnológica", señaló Marcelo Olivo, Consultor de CAPEL.

De igual manera, presentaron los informes preelectorales de la segunda vuelta de las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio, los cuales estuvieron enfocados en dos áreas principales: los sistemas tecnológicos que soportan el preconteo, escrutinios, consolidación y divulgación de resultados, y los componentes técnicos utilizados durante toda la jornada electoral.



Según la entidad, los informes concluyeron que los sistemas revisados cuentan con controles y mecanismos adecuados para garantizar una operación segura, estable y continua durante las elecciones.

La auditoría continuará durante la jornada electoral y en los días posteriores, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los procesos y fortalecer la transparencia y la confianza en los resultados.