CEJ pide respeto por los resultados electorales y rechaza intentos de deslegitimar las elecciones

Horas después de que el país conociera los resultados de la primera vuelta presidencial, la Corporación Excelencia en la Justicia señaló que el respeto irrestricto por los resultados electorales constituye una premisa indispensable para que la vida democrática, social y económica de Colombia se desarrolle en un ambiente de paz.

En ese sentido, advirtió la CEJ que desconocer o intentar deslegitimar los resultados de una elección realizada con plenas garantías técnicas, logísticas y jurídicas afecta la confianza ciudadana en las instituciones.

Además, la CEJ aseguró que sembrar dudas infundadas sobre el sistema electoral por fuera de los mecanismos legales establecidos no solo genera polarización, sino que también debilita el andamiaje institucional que protege los derechos de todos los ciudadanos. Por ello, insistió en que cualquier controversia relacionada con el proceso electoral debe tramitarse a través de los canales previstos por la ley y las autoridades competentes.

El pronunciamiento se dio luego de que la entidad destacara la amplia participación y el comportamiento pacífico de los colombianos durante la jornada de votación de la primera vuelta presidencial. Para la corporación, la masiva asistencia a las urnas demostró el compromiso de la ciudadanía con la democracia y con la resolución de las diferencias políticas mediante los mecanismos constitucionales.



Finalmente, la Corporación Excelencia en la Justicia reiteró su llamado a los líderes políticos y gobernantes para que actúen con prudencia y responsabilidad en esta etapa del proceso electoral, subrayando que la legitimidad de las instituciones y el respeto por el Estado de Derecho deben prevalecer sobre cualquier interés político coyuntural.