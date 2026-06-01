EEUU se pronuncia sobre elecciones presidenciales en Colombia y las califica de democracia sólida

Tras el cierre de las urnas en la reciente jornada electoral colombiana, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, emitió un pronunciamiento oficial en el que describe el sistema democrático de Colombia como "sólido y resiliente".

Este respaldo internacional surge en un momento de alta tensión política interna, marcando un contraste significativo entre la percepción de la comunidad internacional y las posturas de algunos sectores del gobierno nacional frente a los resultados de la primera vuelta.

El respaldo de Washington

Un portavoz del Departamento de Estado subrayó que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes significativos, calificando el ejercicio como una muestra de una democracia en acción. En el comunicado, Estados Unidos reafirmó su compromiso con el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a sus líderes y destacó la histórica relación diplomática de más de 200 años entre ambas naciones.



Casa Blanca. Foto: EFE.

Para el gobierno estadounidense, la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil fue fundamental para garantizar un proceso que calificaron de ejemplar.

Observación internacional y eficiencia logística

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El proceso contó con la participación de diversas misiones internacionales, entre las que se destacó la presencia del senador republicano Bernie Moreno. El legislador, de origen colombo-estadounidense, elogió la organización del evento electoral, señalando que los funcionarios estaban "increíblemente bien organizados" y demostraban un entrenamiento riguroso para desempeñar sus funciones.

Moreno, quien también felicitó a Abelardo De La Espriella por obtener la mayor votación, confirmó que regresará al país como observador para la segunda vuelta.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdín, se sumó a los elogios describiendo la jornada como "pacífica y ordenada", extendiendo sus felicitaciones a los candidatos que avanzaron en la contienda.

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La paradoja política: entre el reconocimiento y el rechazo

A pesar del beneplácito internacional, la jornada no estuvo exenta de controversia. Se ha resaltado una paradoja política: mientras Washington aplaudía el ejercicio democrático, el presidente Gustavo Petro manifestaba su rechazo a los resultados del conteo que favorecieron a Abelardo De La Espriella.

Este "contrasentido", como fue descrito en los medios, pone de manifiesto una división entre la validación externa del sistema electoral y la desconfianza expresada desde la Casa de Nariño hacia los resultados que afectan a su candidato, el senador Iván Cepeda.

Rumbo a la segunda vuelta el 21 de junio

Con los resultados de la primera vuelta consolidados bajo la mirada de la comunidad internacional, Colombia se prepara ahora para la segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio. Tanto la OEA como otros organismos internacionales han confirmado que mantendrán sus misiones de observación para verificar la transparencia de la nueva jornada, buscando asegurar que la resiliencia democrática destacada por los Estados Unidos se mantenga hasta el final del proceso de elección presidencial.

Escuche aquí la entrevista: