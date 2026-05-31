Claudia López: "Colombia quedó en el abismo de perder su democracia"

Tras su fuerte derrota en estas elecciones del 31 de mayo, la exalcaldesa Claudia López se pronunció por el resultado que la dejó en la quinta posición de todos los votos, detrás de Abelardo De La Aspriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo con tan solo 223.456 votos de más de 20 millones en todo el país.

"Colombia ha quedado hoy en un abismo difícil, en el abismo no de perder una elección, sino en el abismo de perder su democracia. Hoy ha ganado la mayoría de los votos una propuesta de extrema derecha, una propuesta antiderechos, una propuesta machista, una propuesta homofóbica, una propuesta intolerante, una propuesta que no acepta la común existencia de visiones distintas a la suya, a la extrema, a la exclusión, a destripar al contrario", indicó.

Claudia López Foto: Blu Radio

López apuntaba a la Casa de Nariño al lado de Leonardo Huerta como su formula vicepresidencial, sin embargo, la intención de voto no estuvo de su lado y aseguró que este resultado muestra que "existe un peligro en la democracia colombiana".

"Ese es el peligro que hoy enfrenta la democracia. Colombia tendrá un gobierno en segunda vuelta. Las elecciones se harán, los colombianos iremos a decidir porque yo voy a estar ahí, queridos. El liderazgo se mide en los momentos difíciles, en las horas amargas", fueron las palabras de la exalcaldesa de Bogotá.



Claudia López estuvo muy lejos, incluso, de los votos que obtuvo cuando llegó a la Alcaldía de Bogotá en 2019 con 1.108.541, dejando atrás a Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe, mientras que en estas elecciones presidenciales tuvo 102.341 de la mitad, es decir, la mitad de su resultado final.