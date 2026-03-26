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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Cómo se definieron las posiciones en tarjetón electoral de primera vuelta? Esto dice Registraduría

¿Cómo se definieron las posiciones en tarjetón electoral de primera vuelta? Esto dice Registraduría

Registraduría explicó el proceso técnico y aleatorio del sorteo del tarjetón presidencial, con supervisión de organismos y diseño pensado para facilitar el voto ciudadano.

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