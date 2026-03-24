Un grupo de congresistas electos del Partido Conservador Colombiano prepara una carta al presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, en la que solicitan aplazar cualquier decisión sobre el candidato presidencial que respaldará el partido de cara a la primera vuelta prevista para el 31 de mayo.

La misiva, firmada hasta ahora por 19 senadores y representantes a la Cámara elegidos para el período constitucional 2026-2030, plantea la necesidad de tomarse un tiempo prudente antes de definir una postura oficial. Según el documento, los legisladores consideran que no es conveniente adoptar una decisión inmediata sobre la Presidencia de la República y proponen esperar hasta después de la Semana Santa.

En el texto, los congresistas argumentan que este plazo permitiría abrir un espacio adecuado para la reflexión interna, el análisis político y la construcción de consensos dentro del partido, tras las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo de 2026.

Congresistas conservadores piden aplazar decisión sobre cuál candidato presidencial apoyar

Además, los firmantes hacen un llamado específico a la dirección del partido para que se abstenga de designar compromisarios mientras no se lleve a cabo una reunión formal entre los senadores y representantes electos.



El objetivo, señalan, es garantizar una deliberación conjunta, ordenada e institucional antes de tomar decisiones clave sobre la estrategia electoral.

Este martes se desarrolló una reunión interna de la colectividad, en un almuerzo en el salón Constitución del Capitolio Nacional, donde socializaron asuntos internos del partido, además de presentarse entre los congresistas electos y los que actualmente están en ejercicio.