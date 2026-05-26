“Críticas al Gobierno Petro se mantienen”: Carlos Caicedo tras renunciar para apoyar a Cepeda

El exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo anunció el lunes su renuncia a la contienda presidencial para adherirse a la candidatura de Iván Cepeda.

En diálogo con Blu Radio, Caicedo explicó que la decisión responde a una convocatoria realizada por el propio Cepeda con el propósito de consolidar una alianza política amplia que reúna a los sectores alternativos y progresistas del país. Según el dirigente político, el objetivo es claro: evitar la fragmentación del voto de izquierda y alcanzar una victoria electoral en primera vuelta.

“Esta convocatoria se funda en el propósito de lograr la victoria en primera vuelta”, afirmó Carlos Caicedo. El exmandatario regional sostuvo que Colombia atraviesa un momento de alta polarización política y que, frente a ese escenario, Iván Cepeda representa “la posibilidad de avanzar en cambios profundos” para el país. Al mismo tiempo, lanzó fuertes críticas contra sectores que, según él, buscan “volver al pasado” o promover un “populismo de extrema derecha”.

Las razones detrás del respaldo a Iván Cepeda

Durante el diálogo, Caicedo fue cuestionado sobre sus anteriores críticas al actual proyecto político que ahora respalda. En el pasado, había señalado diferencias con sectores de izquierda, especialmente relacionadas con el centralismo y la falta de conexión con las regiones.



Sin embargo, aseguró que esas observaciones fueron puestas sobre la mesa en las conversaciones con Cepeda y que el acuerdo político alcanzado contempla precisamente fortalecer la descentralización y la autonomía regional.

“El acuerdo que hemos suscrito es un acuerdo que se funda precisamente en recuperar el Estado, en devolvérselo a los territorios”, explicó. Caicedo insistió en que su adhesión no implica renunciar a sus posturas críticas ni a su independencia política. Por el contrario, afirmó que su experiencia en gobiernos territoriales puede aportar a un eventual gobierno nacional liderado por Cepeda.

El exgobernador destacó que una de las prioridades de esta nueva alianza será impulsar proyectos enfocados en la superación de la pobreza, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de la justicia social.

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El debate sobre la experiencia de gobierno

En Mañanas Blu, le recordaron a Caicedo sus recientes declaraciones sobre la falta de experiencia administrativa de Iván Cepeda para asumir la Presidencia. Apenas días antes, el dirigente había cuestionado que Cepeda nunca hubiera ejercido cargos en el Poder Ejecutivo, lo que consideraba una debilidad para gobernar el país. Frente a ese contraste, Caicedo respondió que esa valoración también la había hecho sobre otros aspirantes presidenciales.

“Ellos cuando menos han sido congresistas, entienden de lo que significa el plan de desarrollo o el presupuesto, pero no tienen experiencia en la ejecución”, señaló. No obstante, indicó que precisamente esa debilidad puede ser compensada mediante la incorporación de dirigentes con experiencia territorial y administrativa. Según explicó, su llegada al proyecto político de Cepeda busca fortalecer la capacidad de ejecución de un eventual gobierno.

La suma de actores que tengan experiencia seguramente le va a dar mayor capacidad asertiva al gobierno aseguró.

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Críticas a la derecha y llamado a la unidad progresista

En varios momentos de la entrevista, Caicedo defendió la necesidad de que los sectores de izquierda y progresistas actúen con pragmatismo político frente al crecimiento de candidaturas de derecha en las encuestas.

El exalcalde de Santa Marta advirtió sobre el riesgo de que sectores que, según él, representan “modelos autoritarios” retornen al poder. Incluso hizo referencia a candidatos que considera ligados históricamente a estructuras mafiosas y prácticas tradicionales de la política colombiana.

“Tenemos que tomar una decisión. Si nuestra candidatura no fue la que el pueblo colombiano decidió respaldar, tenemos que ser realistas y anteponer el interés general del país”, manifesto.