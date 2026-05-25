"Acuerdos que hemos hecho han sido por afinidades políticas": Cepeda tras unión de Caicedo

El tablero político para las elecciones presidenciales siguen ajustándose a una semana de las votaciones de primera vuelta, siendo que el candidato Carlos Caicedo se bajó de su postulación para sumarse a la campaña de Iván Cepeda.

El anuncio fue realizado en la mañana de este lunes 25 de mayo en el hotel Dann Carlton de Barranquilla, donde se reunieron ambos candidatos para hacer pública esta sumatoria de esfuerzos.

"Esta decisión tiene que ver con la adhesión de Carlos a partir de este momento, quien se integra a nuestro proceso político para lograr la victoria en primera vuelta. Todos los acuerdos que hemos hecho con otras fuerzas políticas, han sido de este tipo de coincidencias, identidades, afinidades de carácter político", indicó el candidato Cepeda.

Caicedo estuvo durante el fin de semana realizando diferentes actividades de cierre de campaña, incluso el domingo recibió el acompañamiento de cerca de cinco mil personas en las playas de Santa Marta, donde estuvo compartiendo sus propuestas.



De acuerdo con las más recientes encuestas, Caicedo no supera el 1% en la preferencia de voto, siendo que según Invamer está en el 0.4% y según Atlas Intel se ubica en el 0.7%.

Su alianza con el Pacto Histórico no sorprende, siendo que en las pasadas elecciones legislativas, su hermana integró la lista de esta coalición, logrando una curul tras ser ubicada en el tercer renglón de la lista cerrada.

