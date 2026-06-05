De La Espriella no dejará de usar camiseta de Selección Colombia: "Dispuesto a asumir consecuencias"

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella aseguró que continuará utilizando la camiseta de la Selección Colombia durante su campaña, pese a la decisión judicial que le ordena suspender su uso como símbolo político. El pronunciamiento lo hizo durante una entrevista con Luis Carlos Vélez y el Canal 1, en la que estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, ambos vistiendo la camiseta del combinado nacional.

La controversia surgió luego de que una jueza de Bogotá ordenara al aspirante cesar “inmediata y definitivamente” el uso de la camiseta de la selección como elemento identificador de su partido, su campaña o su imagen pública, tras una acción judicial promovida en medio de la recta final de la campaña presidencial.

Sin embargo, De La Espriella afirmó que no está dispuesto a cumplir la decisión y argumentó que esta vulnera derechos fundamentales. “Esta no la puedo acatar porque a mí nadie me puede quitar el derecho a portar la camiseta del equipo de Colombia, a hacer uso de los símbolos patrios que tanto me enorgullecen”, señaló.

El candidato sostuvo además que la medida desconoce precedentes de la Corte Constitucional y afecta el principio de igualdad. “El fallo lo que dice es que yo no puedo usar la camiseta. Imagínate la gravedad de eso, como si yo fuese un ciudadano de tercera”, manifestó.



Abelardo De La Espriella Foto: AFP

De la Espriella fue más allá y aseguró que está dispuesto a enfrentar las consecuencias jurídicas derivadas de su decisión. “Ante un fallo tan abiertamente ilegal, no lo voy a acatar. La juez y la persona que ha presentado la tutela pueden proceder de conformidad con un incidente de desacato que si me ordenan el arresto, con gusto lo cumpliré”, afirmó.

La decisión judicial se produce en medio de una intensa disputa política por el uso de la camiseta de la Selección Colombia, un símbolo que el candidato ha convertido en una de las imágenes más visibles de su campaña. Incluso, varios de sus seguidores asisten a los eventos proselitistas con camisetas intervenidas con la figura de un tigre, en alusión al apodo con el que es conocido el abogado.

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El tema cobró relevancia luego de que sectores de izquierda cuestionaran la utilización de la camiseta nacional en actos políticos. El candidato presidencial Iván Cepeda había acusado a De la Espriella de apropiarse de un símbolo que pertenece a todos los colombianos.

La polémica se desarrolla a pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio y en vísperas del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, un contexto en el que la camiseta de la Selección Colombia se ha convertido en una prenda de uso masivo entre los aficionados del país.

Por ahora, el candidato mantiene su postura y ha dejado claro que seguirá apareciendo en público con la camiseta tricolor, aun si ello implica afrontar un eventual proceso por desacato a la orden judicial.