Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Diana Rojas, Juan David Aristizábal y Juan Sudarsky anuncian apoyo a Paloma Valencia

Diana Rojas, Juan David Aristizábal y Juan Sudarsky anuncian apoyo a Paloma Valencia

Por: Mateo Piñeros
Actualizado: 27 de abr, 2026

En las últimas horas, tres políticos que se identifican con el centro anunciaron su apoyo a la candidatura de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En este video aparece Diana Rojas, quien fue concejal de Cali por el Partido Liberal, pero renunció para crear un movimiento y aspirar a la Alcaldía de esa ciudad. Además, están también Juan Sudarsky y Juan David Aristizábal, quien hace parte del Nuevo Liberalismo.

“Ahora nos van a decir uribistas, tibios, vendidos, oportunistas o los de siempre. Que nos digan lo que quieran, estamos aquí para algo más importante y no para etiquetas”, dijeron en un video.

Además, aseguran que esta decisión la están tomando porque “entienden el momento”.

“Vamos a salir a buscarlos, a convencerlos. A los que dudan, a los que, igual que nosotros, jamás se han identificado con los extremos. Ese es el centro que se une, que deja de ser espectador para convertirse en la fuerza que no permite que el país se vaya a los extremos”, señalan en el video publicado.

