Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El chance Dorado Tarde es uno de los sorteos más conocidos entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Al igual que otros juegos de chance del país, puede jugarse en gran parte del territorio nacional a través de puntos de venta autorizados, donde miles de personas realizan sus apuestas diariamente.

Número ganador del chance Dorado Tarde hoy lunes 1 de junio de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el resultado con el tiquete original y consultar con el vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus jugadas. Esta modalidad puede incrementar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del resultado oficial.

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Los premios varían de acuerdo con la modalidad de apuesta y la cantidad de números acertados. Actualmente, el plan de premios contempla los siguientes pagos por cada peso apostado:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras directas o pata: 50 veces el valor apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces el valor apostado.

A qué hora juega Dorado Tarde

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El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo. Este juego no se realiza los domingos ni los días festivos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse cumpliendo una serie de requisitos establecidos para validar la identidad del ganador.

Los documentos y condiciones requeridos son:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos solicitados en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, que es el único documento autorizado para este trámite.

Es importante conservar el tiquete en buen estado y verificar que toda la información esté correctamente diligenciada para evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.

