“El pueblo ha venido perdiendo el miedo”: así marcha la apuesta de la campaña de Iván Cepeda

La carrera presidencial empieza a tomar temperatura y, en medio de los primeros movimientos de alianzas y definiciones, desde el entorno de la campaña de Iván Cepeda insisten en un mensaje: el proyecto político que representa el Pacto Histórico quiere salir de sus fronteras tradicionales y hablarle a sectores más amplios del país.

Así lo planteó este domingo en Mañanas Blu Gabriel Becerra, integrante del comité programático y político de la campaña, quien además habló de su doble rol como congresista y articulador político del proyecto presidencial. Según dijo, el trabajo legislativo no se ha detenido pese al calendario electoral y el objetivo sigue siendo “cumplirle a la ciudadanía”.



“El pueblo ha venido perdiendo el miedo”: la frase que marca el discurso del Pacto

Becerra habló del ambiente político que, a su juicio, vive el país: “Yo creo que en la sociedad colombiana el pueblo ha venido perdiendo el miedo y ha venido ganando espacio la esperanza”.

Con esa idea, el dirigente defendió que la campaña de Cepeda no busca hablarle únicamente a la izquierda. Según explicó, la apuesta es construir acuerdos con sectores sociales, ciudadanos y empresariales que compartan objetivos comunes, incluso si no pertenecen al Pacto Histórico.

Iván Cepeda Foto: AFP

“Cuando la gente tiene desempleo, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no tiene oportunidades de estudio, no importa de qué color político es su militancia”, afirmó.

Para Becerra, el desafío está en desmontar la imagen de que el proyecto progresista es cerrado o sectario. “Se nos ha querido vender la idea de que nosotros somos un proyecto sectario”, dijo, y agregó que esa percepción responde, en parte, a una “campaña sistemática de mentiras y de miedo”.



Gabriel Becerra defiende un proyecto “de mayorías nacionales”

En la conversación, Becerra explicó que su papel dentro de la campaña se concentra en el relacionamiento político y en la construcción de acuerdos. La meta, insistió, es que la candidatura de Cepeda se convierta en “una campaña de las mayorías nacionales”.

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El congresista sostuvo que el debate de fondo no pasa únicamente por la izquierda o la derecha, sino por temas estructurales del país. Puso como ejemplo la tierra: “Una sociedad no se puede llamar democrática si el 1% de los propietarios es dueño aproximadamente del 80% de la tierra”.

Desde esa lectura, afirmó que democratizar la economía, ampliar derechos sociales y modernizar el campo son apuestas que, según dijo, “no solamente le sirven a la izquierda, le sirven a la sociedad en su conjunto”.

Con ese discurso, la campaña de Iván Cepeda empieza a perfilar uno de sus ejes centrales: presentarse no solo como una opción ideológica, sino como una propuesta que busca conectar con el malestar social y convertirlo en una mayoría electoral.