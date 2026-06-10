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En primera vuelta presidencial los insultos pasaron a amenazas y violencia nunca antes vistas: MOE

La organización hizo un llamado a monitorear los puestos de votación, puesto que hay 210 alertas hidrológicas en el país, especialmente en el Pacífico Chocoano, Magdalena Medio y Oriente Antioqueño.

Elecciones / votación / voto / Registraduría
Elecciones / Imagen de referencia /
Foto: Registraduría Nacional
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre un deterioro del debate público tras la primera vuelta presidencial. En su décimo cuarto informe ante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, hizo un llamado urgente a los actores políticos y sociales para que la deliberación democrática se base en la veracidad, la responsabilidad institucional y la discusión de propuestas, dejando de lado los prejuicios y las estigmatizaciones.

Según el monitoreo de la conversación digital, la hostilidad en redes sociales aumentó de manera preocupante. La MOE identificó que los mensajes pasaron de los insultos, la descalificación y la humillación a referencias explícitas a la violencia física, amenazas y llamados al silenciamiento o eliminación de quienes son percibidos como adversarios políticos. La entidad advirtió que la normalización de estos contenidos afecta el respeto, el pluralismo y la convivencia democrática.

La organización también expresó su preocupación por contenidos dirigidos contra comunidades indígenas, que reproducen narrativas discriminatorias y estigmatizantes para deslegitimar su participación política e incluso vincularlas con actividades criminales o ilícitas. Por ello, pidió a las campañas excluir la hostilidad y la violencia de la discusión pública y promover el diálogo entre sectores con posiciones diferentes.

elecciones en Colombia.jpg
Elecciones en Colombia.
Foto: EFE.

En materia de información electoral, la MOE rechazó el uso de la desinformación como estrategia de marketing político y alertó sobre la utilización de herramientas de inteligencia artificial para crear y difundir piezas manipuladas. Según la entidad, estas prácticas pueden aumentar la polarización, generar escenarios de alta volatilidad social, afectar la deliberación pública informada y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Finalmente, la organización presentó un análisis técnico de los resultados de la primera vuelta presidencial y descartó anomalías en el censo electoral, la distribución de mesas y puestos de votación y los registros de participación. Además, llamó la atención sobre el impacto de la temporada de lluvias en la logística electoral. Con 210 alertas hidrológicas reportadas por el IDEAM, especialmente en el Pacífico Chocoano, Magdalena Medio y Oriente Antioqueño, la MOE pidió seguimiento semanal a los puestos de votación y una comunicación oportuna sobre posibles traslados o reubicaciones.

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