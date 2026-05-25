Fajardo dice que esta será su última campaña: “Algunos tenemos principios, no precio”

En medio de un ambiente político marcado por la confrontación y los extremos ideológicos, el candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que esta será su última aspiración a la Casa de Nariño. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el exgobernador de Antioquia reafirmó su apuesta por una política basada en principios, alejada de acuerdos burocráticos y de la polarización que, según él, atraviesa el país.

“Esta es mi última campaña en la vida como candidato”, afirmó Fajardo al recordar sus más de 26 años de trayectoria política. Insistió en que su objetivo sigue siendo llegar a la Presidencia de la República. Sin embargo, dejó claro que, independientemente del resultado electoral, no piensa modificar el camino político que ha defendido desde sus inicios.

“Hay unos que tenemos principios y no tenemos precio, y eso a una gente le fastidia”, declaró el aspirante presidencial, una de las frases que más resonó durante la conversación radial.

Esta es la última semana que yo participo en una primera vuelta, esta es mi última campaña en la vida como candidato, yo espero ganar en la segunda vuelta y me levanto con ese espíritu todos los días de la vida. Yo no dije nada raro y he dicho 27 años y medio diciendo lo mismo, hablando de lo que dije, de la lucha contra la corrupción, hablando de la lucha contra la polarización. Lo he dicho todos los días de esta campaña y he dicho hasta el último segundo que vamos hasta el último minuto Dijo Fajardo.

La polémica reunión con Paloma Valencia

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el encuentro que sostuvo recientemente con la también candidata presidencial Paloma Valencia en Barranquilla, una reunión que despertó especulaciones políticas sobre posibles alianzas o acuerdos de cara a la primera vuelta presidencial. Fajardo explicó que la invitación se produjo públicamente a través de redes sociales y aseguró que nunca recibió una llamada privada previa para coordinar objetivos o discutir alianzas.



Por esa razón, decidió que el encuentro también fuera transmitido públicamente.“Me invitaron en público y yo respondí: hagámoslo público y que nos escuchen”, señaló el exalcalde de Medellín.

El candidato insistió en que no existía ninguna intención oculta detrás de la reunión y defendió la transparencia de su decisión. “Yo he dicho lo mismo durante 27 años y medio: la lucha contra la corrupción y contra la polarización”, enfatizó. Además, aprovechó para reiterar que su propuesta política busca construir “un cambio serio y seguro para Colombia, por fuera de los extremos representados por Gustavo Petro y Álvaro Uribe”.

“La polarización está destruyendo a Colombia”

Durante la entrevista, Fajardo hizo una fuerte reflexión sobre el clima político y social del país. Aseguró que Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de confrontación y resentimiento en su historia reciente.

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“Esta es una Colombia con rabia, resentimiento y agresión permanente”, sostuvo. El candidato citó como ejemplo los recientes enfrentamientos políticos relacionados con protestas y ataques verbales entre sectores del petrismo y el uribismo.

Según explicó, ese ambiente de confrontación puede llevar al país a una crisis aún más profunda.“Ese pedacito que vimos con bates, palos y cuchillos es una descripción de esta Colombia”, advirtió.

Fajardo insistió en que continuará defendiendo una política basada en el respeto, incluso si eso no resulta electoralmente atractivo. “Podemos ser diferentes sin ser enemigos”, reiteró.

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Críticas a la política tradicional y defensa de su trayectoria

El aspirante presidencial también habló de las dificultades que ha enfrentado el centro político en Colombia y defendió su permanencia en una misma línea ideológica durante décadas.“Yo seguí por el mismo camino. Esa es la diferencia”, respondió al ser cuestionado sobre antiguos aliados políticos que hoy militan en sectores distintos.

Fajardo recordó que inició su carrera política como profesor universitario de matemáticas y aseguró sentirse orgulloso de haber construido un movimiento independiente sin maquinaria tradicional.

“Quien lucha por sus principios, por sus convicciones y por sus ideales, nunca pierde”, expresó. También defendió su experiencia administrativa, destacando su paso por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, asegurando que esa experiencia será clave para enfrentar los problemas económicos y sociales que vive el país.

Economía, salud y educación: las prioridades

En materia económica, Fajardo reconoció que Colombia enfrenta una situación fiscal crítica y anticipó que será necesaria una reforma tributaria para estabilizar las finanzas públicas.

“Vamos a tener que hacer una reforma tributaria”, admitió durante la entrevista. Sin embargo, aclaró que el problema no puede limitarse únicamente a cifras económicas. Para el candidato, la principal crisis del país está relacionada con la incapacidad de tramitar las diferencias políticas de forma democrática y civilizada.Asimismo, lamentó que temas como la educación, la salud mental de los jóvenes y el impacto de la inteligencia artificial no estén ocupando un lugar central en el debate electoral. “¿Usted cree que en Colombia hay un debate sobre educación o inteligencia artificial? A nadie le importó”, cuestionó.

“Estoy en paz conmigo mismo”

Al cierre de la entrevista, Fajardo reiteró que afronta esta campaña con tranquilidad personal, pese a reconocer que ha sido “la más dura” de toda su carrera política.

“Estoy en paz conmigo mismo, tengo el espíritu tranquilo y sigo luchando por lo que he defendido toda la vida”, afirmó. Aunque evitó pronunciarse sobre un eventual apoyo en segunda vuelta si no logra clasificar, dejó claro que seguirá defendiendo sus principios hasta el último momento de la campaña.“Hasta el último segundo estoy convencido de que puedo pasar a segunda vuelta”, concluyó.