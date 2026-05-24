Paloma Valencia hizo cierre de campaña en el Movistar Arena de Bogotá

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo su cierte de campaña en el Movistar Arena de Bogotá.

Al comienzo del evento hubo un homenaje a Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona, viuda del senador, se hizo presente asegurando que Uribe Turbay estaría apoyando al candidato que hubiera sido elegido en su partido.

Valencia le pidió a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia que subieran a la tarima, también a Tarazona, al expresidente César Gaviria y a representantes de otros partidos políticos que respaldan su candidatura.

La candidata del Centro Democrático también defendió la designación de Juan Daniel Oviedo como su fórmula a la vicepresidencia.



“Algunos dicen que me equivoqué, les digo: todo lo contrario, una elección perfecta. Yo no quiero ser una presidente solitaria y encerrada en peceras, yo quiero ser una presidente que está del lado de la ciudadanía”, dijo Valencia.

En el mismo sentido le envió un mensaje a los grupos armados. “Aquí le digo al ELN, al Clan del Golfo y a las Farc que los voy a cazar como ratas, van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana”, dijo Valencia.

Juan Daniel Oviedo por su parte se refirió al café que se tomaron Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla este sábado.

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“Lo que pasó ayer es muy importante, lo que pasó ayer en ese café de Paloma y Fajardo va a marcar la historia de este país. Lo que demostró nuestra presidenta Paloma Valencia es lo que se merece Colombia en este momento. Pensar en Colombia, dejar los egos, dejar de moralizar tanto la política”, dijo Oviedo.

Además, hizo una mención al expresidente Álvaro Uribe. “Hay que agradecerle al presidente Álvaro Uribe Vélez por su trabajo incansable. A mí no me vengan con cuentos, que yo a él lo respeto. Pensamos distinto, pero lo respeto y hay que agradecer su legado en este país”, agregó Oviedo.