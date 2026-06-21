IDEAM alerta por lluvias en varias regiones durante elecciones: “Hay 193 alertas hidrológicas”

La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, entregó este domingo 21 de junio de 2026 un balance sobre las condiciones climáticas que acompañarán la jornada de elecciones presidenciales en Colombia. La funcionaria explicó que varias zonas del país tienen presencia de lluvias y que las alertas hidrológicas aumentaron en los últimos días.

Echeverry aseguró que el panorama no representa, por ahora, grandes complicaciones para la jornada electoral, pero hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta a los cambios del clima, especialmente en regiones donde se esperan precipitaciones más fuertes durante la tarde y la noche.

IDEAM reporta 193 alertas hidrológicas por lluvias en Colombia

Durante la entrevista, la directora del IDEAM explicó que el país atraviesa una temporada con mayor actividad de lluvias y que actualmente hay alertas en diferentes territorios.



“Hoy amanecemos con 193 alertas hidrológicas. De hecho, ya tenemos una calamidad en Pajarito por deslizamientos asociado a lluvias”, señaló Echeverry.

La funcionaria explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en la región Pacífica, sectores del norte de la región Andina, el sur y occidente del Caribe, además de zonas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También indicó que durante la mañana se espera un panorama más estable en gran parte del país, pero que las lluvias podrían aumentar en horas de la tarde y la noche.

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Bogotá tendría una jornada con cielo nublado y lluvias puntuales

Sobre la capital del país, Echeverry explicó que se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. Sin embargo, no descartó lluvias en algunos sectores.

“En cuanto a temperatura, esperemos que no supere los 20 grados en promedio en la ciudad”, explicó. Las zonas con mayor posibilidad de lluvias en Bogotá serían sectores como Usme y Ciudad Bolívar, aunque el pronóstico puede variar según las condiciones atmosféricas.

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La directora del IDEAM señaló que las mayores recomendaciones están dirigidas a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Nariño, zonas del Caribe y el norte de la Amazonía, donde se podrían presentar precipitaciones más intensas.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a consultar las condiciones del clima antes de salir a votar. “Pueden descargar de manera gratuita nuestra app y allí pueden consultar el pronóstico de su localización y del lugar donde se vayan a desplazar”, concluyó.