"Invito a todas las campañas políticas a que respeten los resultados": registrador sobre elecciones

El registrador Hernán Penagos se refirió al proceso electoral del próximo domingo e hizo un llamado a todos los sectores políticos para que se acepten los resultados de la jornada, pues asegura que todas las organizaciones han contado con todas las garantías.

"Espero y aspiro que todas las organizaciones políticas respeten los resultados. Hay que tener grandeza, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota y entre todos tenemos que llamar a una nación tan grande como esta a que se entienda que votar y elegir es muy importante, pero no merece ni puede ser causa para que la ciudadanía se agreda o se destruya”, dijo el registrador, Hernán Penagos.

Además se refirió a una idea que lanzó el presidente Petro y fue pedirle a los colombianos que lleven su propio esfero el día de las elecciones.

Votación - referencia // Foto: AFP

"No es obligación marcar con el lapicero que suministra la Registraduría, no obstante, la Registraduría tiene lapiceros en todas las mesas de votación y les puedo asegurar que esos lapiceros no hacen magia. Se les hicieron pruebas técnicas, se revisó cual era el componente de la tinta”, agregó el registrador.



El procurador, Gregorio Eljach, también se refirió al proceso electoral e hizo un llamado para que se reconozcan los resultados.

“Venimos haciendo un proceso electoral limpio, transparente. Con tolerancia frente a sectores recalcitrantes que insisten en atacar a las instituciones y que si nosotros no salimos a defenderlas serán los primeros en ir a la Plaza de Bolívar a chillar porque la democracia se acabó. (…) Hay una cosa que le encargo a cada uno de los que están aquí, y que es un deber ético, moral y constitucional: vamos a hacer que se respeten los resultados sean cuales sean que señalen los colombianos el domingo”, agregó Eljach.