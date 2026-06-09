JEP responde a De la Espriella y pide dejar "descalificaciones baratas" para eliminar tribunal

La eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las propuestas más contundentes y cuestionadas del programa de gobierno de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, que competirá en segunda vuelta el 21 de junio contra Iván Cepeda.

De la Espriella ha calificado a la JEP de "farsa" y prometió que, de ganar la Presidencia, el 8 de agosto buscará el camino para suprimirla.

En sus palabras, el tribunal "es un escenario para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria".

La propuesta forma parte de un programa de gobierno más amplio denominado "País Milagro". En materia de reforma del Estado, De la Espriella también plantea reducir en un 40 % el aparato estatal, lo que significaría un ahorro de entre 25 y 30 billones de pesos, y construir siete megacárceles bajo un modelo similar al implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.



De la Espriella ha sostenido que la eliminación de la JEP y otras instituciones que "no sean funcionales" permitiría recortar el gasto público y, en consecuencia, reducir impuestos como el cuatro por mil y los gravámenes a la gasolina, que representan más de la mitad de su precio final.

Frente a esta posibilidad, este martes 9 de junio se pronunció el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, quien, sin nombrar a De la Espriella, pidió respeto por el tribunal en medio del debate electoral.

No buscamos unanimidad ni buscamos comité de aplausos; buscamos justicia. Ahí están los mecanismos. Entiendo la insatisfacción, pero yo creo que los debates tenemos que darlos con altura en Colombia, no con descalificaciones baratas. Tenemos que dar el debate con altura, con evidencia, con cifras. Tenemos ya que dejar esas frases de cajón que son completamente falsas, que son la típica fake news que distorsiona, entendiendo el dolor de las víctimas. Pero no podemos seguirnos basando simplemente en frases que tienen un efecto en la opinión pública, que no corresponden con la realidad dijo Ramelli.

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Eliminar la JEP, sin embargo, no sería un trámite sencillo. El Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, estableció que las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz tienen carácter obligatorio.

Además, retirar a la JEP implicaría que organismos internacionales como la Corte Penal Internacional pudieran intervenir en casos de lesa humanidad, incluidas las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas militares.

El senador Iván Cepeda, contrincante de De la Espriella en la segunda vuelta, ha señalado que esta propuesta "les quitaría a millones de víctimas su derecho a la reparación, la verdad y la justicia".