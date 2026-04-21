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Junta de inteligencia no tendría información sobre amenazas concretas a candidatos, según FFMM

Las agencias de inteligencia sí están evaluando unas amenazas denunciadas por candidatos

Ejército de Colombia
Ejército de Colombia
AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Este martes se desarrolló un debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre la seguridad de los candidatos a la Presidencia.

Es importante recordar que el pasado viernes el presidente Gustavo Petro habló sobre una información que tendría la CIA sobre un plan de atentado contra el candidato Iván Cepeda.

El vicealmirante Norman Iván Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, se refirió en el debate al caso de Cepeda.

“Se desarrolló una junta de inteligencia conjunta, donde se convocó a la comunidad de inteligencia, la cual estoy representando aquí, y ningún organismo de inteligencia manifestó tener información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la Presidencia de la República actualmente. Esa información se verificó y se constató por parte de todas las integrantes y puedo afirmarles que por parte de las Fuerzas Militares, Policía, la DNI y UIAF no se presentó información relacionada con ninguno de los candidatos”, señaló Cabrera.

Sin embargo, el coronel José Luis Bastidas, gerente del Plan Democracia, sí confirmó que se están verificando unas amenazas denunciadas por candidatos.

“Hemos tenido tres informaciones de presuntas amenazas en contra de tres candidatos presidenciales que en este momento están siendo evaluadas por los organismos de inteligencia”, señaló Bastidas. Estas tres presuntas amenazas son contra Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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