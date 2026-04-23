“La paz total es culpable del asesinato de Miguel Uribe”: Luisa Villegas habla sobre campaña

En medio de una carrera electoral marcada por la polarización y los retos de seguridad, la candidata vicepresidencial Luisa Fernanda Villegas, fórmula de Miguel Uribe Londoño, lanzó fuertes críticas al actual Gobierno y defendió las propuestas de su campaña en entrevista en Recap.

Villegas, quien debuta en la arena política tras una trayectoria en el sector público y privado —incluido su paso por el gobierno de Iván Duque—, aseguró que su llegada a la contienda ha sido “una experiencia enriquecedora”, aunque reconoce las dificultades de construir una candidatura desde cero tras la salida de su fórmula del Centro Democrático.

“Esta es prácticamente una campaña nueva, con equipo nuevo y en muy poco tiempo”, afirmó, destacando que han tenido que avanzar “como hormiguitas” para posicionar su propuesta de cara a las elecciones.



Críticas a la “Paz Total”

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue su postura frente a la política de seguridad del actual Gobierno. Villegas fue enfática al responsabilizar la estrategia de Gustavo Petro por el deterioro del orden público.

“La paz total es la culpable de todo esto (…) es la causante del asesinato de Miguel Uribe Turbay”, afirmó, en referencia al crimen que marcó la historia reciente del país y la campaña de su fórmula.



Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Blu Radio

Según la candidata, en los últimos cuatro años Colombia ha retrocedido en materia de seguridad, con un aumento de grupos armados, expansión territorial de organizaciones ilegales y crecimiento de cultivos ilícitos. En ese sentido, propuso retomar el control del territorio mediante el fortalecimiento de la fuerza pública, mayor inversión en tecnología militar y el restablecimiento de alianzas internacionales, especialmente con Estados Unidos.



Propuestas sociales y económicas

Villegas explicó que su eventual papel en la Vicepresidencia iría más allá de lo protocolario, con énfasis en tres ejes: mujeres, jóvenes y adultos mayores. Entre sus propuestas destaca el programa “Colombia Plateada”, enfocado en la inclusión productiva de personas mayores de 60 años.

En materia de salud, planteó la creación de bancos regionales de medicamentos y mecanismos para mejorar la trazabilidad del sistema, al tiempo que reconoció fallas estructurales como deudas acumuladas y problemas de acceso.

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En lo económico, la fórmula propone reducir impuestos para incentivar la inversión, recuperar la confianza empresarial y restablecer relaciones comerciales con países vecinos como Ecuador y Venezuela. También mencionó como referente el modelo económico del presidente argentino Javier Milei.

Balance del Gobierno Petro

Al ser consultada sobre su evaluación del Gobierno actual, Villegas no dudó en calificarlo con una nota baja. “Se raja. Le doy un 3 o máximo un 4”, señaló, argumentando que el país enfrenta hoy condiciones más complejas que hace cuatro años.

Pese a ello, reconoció que inicialmente tuvo expectativas positivas frente a la llegada del primer gobierno de izquierda en Colombia, aunque considera que estas no se cumplieron.



Camino a las elecciones

De cara a la jornada electoral, Villegas insistió en que su campaña aún no ha sido reflejada en las encuestas y confía en el voto de los indecisos. También evitó pronunciarse sobre posibles alianzas en caso de no avanzar a segunda vuelta, asegurando que su enfoque está en el 31 de mayo.

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Finalmente, hizo un llamado a distintos sectores sociales a respaldar su proyecto político, destacando la necesidad de “recuperar el amor por el país” y construir una Colombia con más oportunidades.