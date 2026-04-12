“Los colombianos están buscando quién derrote a Cepeda”: experto enciende la campaña presidencial

La carrera presidencial comienza a moverse con más fuerza y las encuestas recientes empiezan a dibujar un escenario más competitivo de cara a la primera vuelta. En medio de ese panorama, el analista Pedro Viveros entregó su lectura en Sala de Prensa, donde puso el foco en los cambios que se están viendo entre los candidatos punteros.

Para Viveros, más allá de los números, lo que se empieza a notar es un cambio en la forma en la que los votantes están tomando decisiones. A su juicio, la discusión ya no pasa únicamente por afinidades ideológicas, sino por una pregunta más directa sobre quién tiene opciones reales de ganar.



Elecciones 2026: el voto empieza a moverse por estrategia

En la conversación, Viveros fue claro al plantear una idea que atraviesa toda la campaña. “Los colombianos están buscando quién derrote a Cepeda”, dijo, al referirse al liderazgo que mantiene el senador en varias mediciones.

Ese planteamiento se conecta con otro fenómeno que, según explicó, suele darse en la recta final de las elecciones. Cuando los tiempos se acortan, el voto comienza a concentrarse en las candidaturas que generan mayor expectativa o que muestran crecimiento.

“El que viene subiendo al final es el candidato que más expectativas genera”, señaló, dejando entrever que el comportamiento del electorado podría cambiar en las próximas semanas.



Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Foto: EFE

Paloma Valencia y Oviedo: crecimiento que llama la atención

Uno de los puntos que más destacó el analista fue el ascenso de Paloma Valencia, que, según dijo, no solo responde a su desempeño en consultas previas, sino también a decisiones estratégicas recientes.

En ese análisis aparece el nombre de Juan Daniel Oviedo, quien pasó del Concejo de Bogotá a convertirse en fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático. Para Viveros, esa jugada ha tenido impacto en sectores urbanos y en votantes que no estaban alineados previamente con esa campaña.

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También lanzó una advertencia sobre otro de los competidores. “El voto más débil de los tres es el de Abelardo de la Espriella”, afirmó, al explicar que, a diferencia de otros candidatos, no cuenta con una base consolidada en las urnas.



Debates y recta final: lo que viene en la campaña

De cara a las próximas semanas, Viveros anticipó que la presión por los debates presidenciales aumentará, incluso para quienes hoy no contemplan participar.

“Nadie en ninguna parte del mundo gana una elección sin hacer por lo menos un debate”, sostuvo, sugiriendo que los candidatos tendrán que exponerse más ante el país si quieren crecer en intención de voto.

Finalmente, planteó que el eje de la campaña podría centrarse en la eficiencia del próximo gobierno. Más allá de las propuestas, dijo, los ciudadanos estarán mirando quién puede ejecutar mejor.

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Con ese telón de fondo, la campaña entra en una etapa en la que cada movimiento cuenta y donde, como dejó claro el analista, cualquier detalle puede inclinar la balanza.