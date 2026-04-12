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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Los colombianos están buscando quién derrote a Cepeda”: experto enciende la campaña presidencial

“Los colombianos están buscando quién derrote a Cepeda”: experto enciende la campaña presidencial

El crecimiento de candidaturas y el reacomodo de votos empiezan a marcar la campaña presidencial en un escenario cada vez más complejo.

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