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Marco Rubio felicita a Abelardo De La Espriella: "Mejores días de Colombia están por venir"

El candidato y presidente electo De La Espriella aseguró que ya había hablado con el presidente estadounidense que reconoció su triunfo.

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó por teléfono este domingo al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, y confió en "trabajar estrechamente" en "poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos", entre otros objetivos.

"La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos", declaró Rubio en su cuenta de X.

El secretario de Estado estadounidense habló con De la Espriella tras proclamarse como candidato electo, según el conteo preliminar de la segunda vuelta de este domingo por el que superó con un ajustado margen al candidato de izquierda Iván Cepeda.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Blu Radio

"Los mejores días de Colombia están por venir", vaticinó Rubio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, apoyó durante la campaña de De la Espriella y expresó su "respaldo completo y total" para la segunda vuelta de hoy.

El candidato aseguró que ya había hablado con el presidente estadounidense que reconoció su triunfo.

"Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria", dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

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