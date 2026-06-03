“Vamos a ser muy contundentes para garantizar elecciones libres y justas en Colombia”: Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que están siguiendo de cerca el proceso electoral colombiano y advirtió que su gobierno actuará para defender las garantías democráticas en el país. “Vamos a ser muy contundentes para garantizar que haya elecciones libres y justas en Colombia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que eso suceda”, afirmó.

Las declaraciones las entregó en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar de la lista Clinton a quienes participen en eventuales fraudes electorales. Rubio también destacó la iniciativa Escudo de las Américas, una alianza de cooperación en seguridad entre Estados Unidos y varios países del hemisferio.

“Se creó el Escudo de las Américas, lo que significa que más de 14 países del hemisferio se han sumado como socios en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Creemos que ese número aumentará en los próximos meses a medida que las elecciones cambien los liderazgos en varios países”, señaló Rubio.

Sus declaraciones se conocen en medio de la controversia generada por los cuestionamientos del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la transparencia de la primera vuelta presidencial realizada el pasado 31 de mayo. El mandatario ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con el software electoral, posibles vulnerabilidades en el sistema y supuestas inconsistencias en el censo electoral.



En este contexto, la congresista republicana María Elvira Salazar también cuestionó al mandatario colombiano a través de sus redes sociales. Salazar afirmó que el presidente Petro “nunca ha ocultado quién es: un exguerrillero con una visión autoritaria del poder y admiración por los modelos que llevaron a Cuba y Venezuela a la ruina”.

Lo he estado advirtiendo desde antes de que Petro llegara a la presidencia. Nunca ha ocultado quién es: un exguerrillero con una visión autoritaria del poder y admiración por los modelos que llevaron a Cuba y Venezuela a la ruina.



Hoy vemos el mismo libreto: atacar las… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) June 2, 2026

La representante estadounidense agregó que el presidente colombiano estaría siguiendo un patrón recurrente de comportamiento político consistente en “atacar las instituciones independientes y cuestionar la voluntad del pueblo cuando los resultados no le favorecen”.