Abelardo De La Espriella agradece a Trump apoyo en segunda vuelta: “Haremos una llave”

La campaña presidencial colombiana sumó un nuevo capítulo de tensión internacional luego de que el candidato Abelardo De La Espriella agradeciera públicamente el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 21 de junio.

A través de su cuenta en X, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria destacó la importancia de la relación bilateral con Washington y aseguró que, de llegar a la Presidencia, fortalecerá la cooperación en materia de seguridad y comercio.

“Estados Unidos es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo en nuestro país. Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno, y sé que en la era del Tigre, haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos”, escribió De La Espriella.

De La Espriella destaca alianza con Estados Unidos

El respaldo de Trump se produjo apenas días después de que De La Espriella obtuviera la mayor votación en la primera vuelta presidencial, con más de 10 millones de votos y el 43,74 % de los sufragios, resultado que lo convirtió en favorito para disputar la Presidencia frente al candidato de izquierda Iván Cepeda.



En declaraciones concedidas a la revista Semana, el candidato afirmó sentirse “muy honrado” por el apoyo recibido desde la Casa Blanca y aseguró que mantiene buenas relaciones con la actual administración estadounidense.

De La Espriella insistió en que Estados Unidos es un aliado estratégico para enfrentar fenómenos como el narcotráfico y la criminalidad organizada. Además, resaltó la importancia de fortalecer el intercambio comercial entre ambos países.

“Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del Tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental”, afirmó.

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Donald Trump expresa respaldo a Abelardo De La Espriella

El mandatario estadounidense hizo público su apoyo al candidato colombiano, a quien describió como un dirigente “inteligente, fuerte y decidido”. Según el mensaje divulgado por Trump, un eventual gobierno de De La Espriella impulsaría el crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del comercio bilateral y una estrategia más agresiva contra el crimen y el narcotráfico. También destacó la necesidad de restablecer la “ley y el orden” en Colombia.

El pronunciamiento se conoció poco después de que la Registraduría informara que el escrutinio de la primera vuelta coincidía en un 99,94 % con los resultados preliminares divulgados el pasado domingo.

Petro denuncia intromisión y habla de traición

Las declaraciones de Trump fueron rechazadas por el presidente Gustavo Petro, quien consideró que el respaldo constituye una intervención indebida en el proceso electoral colombiano.

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“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales, en el que invitó a los ciudadanos a votar “en plena libertad”.

Además, Petro aseguró que Trump incumplió un supuesto compromiso personal de no intervenir en los asuntos internos de Colombia. El jefe de Estado calificó la situación como una “traición” y sostuvo que así se rompió un acuerdo alcanzado durante conversaciones previas entre ambos líderes.

Petro insiste en denuncias de fraude electoral

En medio de la controversia, el presidente también volvió a referirse a las elecciones presidenciales y reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso.

Petro afirmó que posee pruebas de una supuesta manipulación del sistema informático relacionado con la Registraduría y sostuvo que, días antes de las elecciones, se habrían incorporado más de 885.000 cédulas al censo electoral después del cierre oficial de inscripciones. Según el mandatario, estas modificaciones habrían afectado más de 5.300 mesas de votación, especialmente en consulados colombianos en el exterior.

Las acusaciones se producen en medio de un ambiente político cada vez más polarizado de cara a la segunda vuelta presidencial, en la que Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda buscarán conquistar la Presidencia en una de las contiendas más reñidas y controversiales de los últimos años.