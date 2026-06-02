Detienen a tres personas por vandalizar sede de Abelardo De La Espriella en Bucaramanga

Tres personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga luego de ser sorprendidas presuntamente realizando actos vandálicos contra una valla publicitaria y la sede de campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, ubicada en la carrera 27 con calle 41, en el barrio Sotomayor.

La denuncia fue realizada por Jaime Andrés Beltrán, jefe de regiones de la campaña presidencial y exalcalde de Bucaramanga, quien a través de su cuenta en la red social X publicó varios videos en los que evidenció los daños causados a la propaganda política y a las instalaciones del movimiento.

En uno de los videos se observa una valla con la imagen de Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial cubierta con pintura roja, azul y naranja. Asimismo, la fachada de la sede de campaña aparece con grafitis y manchas de pintura.

Un segundo video divulgado por Beltrán muestra a tres personas retenidas por uniformados de la Policía, quienes habrían sido sorprendidas en flagrancia mientras ocurrían los hechos.



"Quiero mostrarles cómo vandalizaron la casa de campaña de Abelardo De La Espriella en Bucaramanga esta madrugada. Aquí están los seguidores de Iván Cepeda, que no han pasado ni dos días y ya empezaron con los ataques físicos contra todo lo que tenga que ver con El Tigre", escribió Beltrán en su publicación.

Quiero mostrarles cómo vandalizaron la casa de campaña de @ABDELAESPRIELLA en Bucaramanga esta madrugada.



Aquí están los seguidores de Iván Cepeda, que no han pasado ni dos días y ya empezaron con los ataques físicos contra todo lo que tenga que ver con El Tigre.



Fueron… pic.twitter.com/26MmcmEfon — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) June 2, 2026

El exalcalde también informó que los capturados fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y aseguró que buscan evitar que este tipo de acciones escalen a hechos de mayor gravedad contra las personas que frecuentan la sede política.

"Fueron capturados y ya los denunciamos ante la Fiscalía para evitar que estos hechos escalen del vandalismo a atentados contra la gente que voluntariamente asiste a este lugar todos los días", agregó.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre la identidad de los detenidos ni sobre los delitos que podrían ser imputados. Tampoco se ha confirmado si las personas capturadas tienen alguna vinculación política o si actuaron de manera independiente.