Fiscalía activó dispositivo para elecciones en Antioquia: dispuso más de 300 funcionarios

Con cerca de 300 servidores desplegados en los 125 municipios de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha un amplio dispositivo institucional en Antioquia para garantizar la atención de denuncias y la reacción inmediata ante cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

El plan contempla la participación de fiscales, asistentes de fiscalía y funcionarios de policía judicial, quienes estarán distribuidos estratégicamente en todo el departamento con el objetivo de fortalecer la vigilancia judicial y asegurar una respuesta oportuna frente a posibles conductas delictivas relacionadas con los comicios.

Las Direcciones Seccionales de Medellín y Antioquia informaron que los servidores estarán presentes de manera permanente en las mesas de justicia, así como en los Puestos de Atención de la Fiscalía y los Centros de Atención de la Fiscalía, donde recibirán denuncias ciudadanas, verificarán información y atenderán los actos urgentes que puedan presentarse durante la jornada democrática.

Sobre este tipo de situaciones el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordó durante su más reciente visita a Medellín que están activas millonarias recompensas por información que permitan evitarlas.



"Hay un enemigo que yace para esta democracia, y son los delitos electorales. Por ello ofrecemos recompensa por información que nos permita neutralizar cualquier intento de un delito electoral. Protejamos la democracia", manifestó el funcionario.

La estrategia también incluye el fortalecimiento de la capacidad de reacción en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) del Valle de Aburrá y de Rionegro, donde se dispuso personal adicional para asumir los procedimientos judiciales derivados de eventuales capturas en flagrancia por delitos electorales u otras conductas que alteren el orden público durante las votaciones.

Uno de los componentes más relevantes del operativo será la conformación de un grupo especializado de funcionarios de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que tendrá la misión de atender de forma prioritaria las denuncias, reportes y alertas relacionadas con posibles irregularidades electorales.

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Este equipo se encargará de analizar información sobre eventuales prácticas que comprometan la transparencia del proceso democrático y coordinar las acciones investigativas que sean necesarias.

De manera paralela, la Fiscalía dijo que mantendrá comunicación permanente con los Puestos de Mando Unificado instalados en todo el departamento, lo que permitirá una articulación constante con las autoridades civiles, militares y de policía para responder con rapidez ante cualquier situación que requiera intervención judicial.