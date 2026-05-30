Ejes viales de Antioquia están habilitados para este fin de semana de elecciones presidenciales

En medio de las alertas que se mantienen por la posibilidad de lluvias en la región, las autoridades de infraestructura en Antioquia entregaron un parte de tranquilidad para la movilidad durante este fin de semana de elecciones presidenciales.

Según el secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, los corredores viales de mayor afluencia vehicular se encuentran habilitados; sin embargo, se mantienen novedades en más de una decena de puntos.

En estos frentes activos por emergencias se mantiene personal con maquinaria amarilla trabajando para restablecer cuanto antes el flujo adecuado de vehículos.

"Con 16 frentes de maquinaria amarilla estamos atendiendo cualquier accidente o incidente en las subregiones del departamento. Además, contamos con los contratos de mantenimiento de reacción inmediata", expresó el funcionario.



Las novedades se registran principalmente en subregiones como el Suroeste, en los tramos Betulia–Urrao, Tarso–Pueblorrico, Salgar–La Cámara–La Quiebra y Venecia–Bolombolo.

De igual manera, en Urabá están los corredores El Tres–San Pedro de Urabá, Mellitos–El Tambito y El Bobal–San Pedro de Urabá, donde se espera la pronta instalación de un puente militar por parte del Invías, luego de los daños ocasionados por las lluvias hace varias semanas.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar transitar en condiciones de lluvias intensas, no conducir si han ingerido licor o alguna sustancia psicoactiva y movilizarse con precaución en horarios nocturnos.

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Con motivo de las elecciones, el Inder indicó que este domingo no habrá la habitual ciclovía en la vía Las Palmas.

