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Más de 2.000 soldados vigilarán las elecciones en Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio

Autoridades centrarán la atención en 38 puestos de votación en zona rural.

Más de 2.000 soldados vigilarán las elecciones en Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio.jpg
Brigada 14 del Ejército Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Con cerca de 2.000 hombres y mujeres desplegados en el Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, la Décima Cuarta Brigada reforzará la seguridad durante la jornada electoral, destacando que, desde la segunda semana de mayo, las tropas iniciaron el movimiento y posicionamiento estratégico hacia los distintos puestos de votación.

La unidad militar tendrá la misión de custodiar 38 puestos de votación distribuidos en zonas rurales de municipios como Amalfi, Anorí, Yolombó, San Roque, Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Triunfo y Puerto Nare, en Antioquia, además de Puerto Boyacá, en Boyacá. En estos puntos estarán habilitadas 80 mesas de votación, donde se estima la participación de más de 22.000 ciudadanos.

El Ejército Nacional destacó que este despliegue busca garantizar la seguridad de la población civil y proteger el ejercicio democrático, mediante un trabajo articulado con autoridades civiles, la Policía Nacional y organismos de control.

"Todas nuestras capacidades están dispuestas con el objetivo de fortalecer la seguridad y contribuir al normal desarrollo de estas elecciones presidenciales. Brindaremos seguridad en 38 puestos de votación para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad", indicó el brigadier general Gabriel Majé, comandante de la Décima Cuarta Brigada.

Asimismo, fue reforzada la presencia militar en el municipio de Anorí con apoyo de personal de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, pues, además de la custodia de los puestos electorales, las tropas instalarán puestos de control vial y mantendrán vigilancia sobre activos estratégicos.

Paralelamente, continuarán las operaciones militares para contrarrestar cualquier acción que pueda alterar el orden público durante las elecciones, razón por la cual el Ejército invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho sospechoso a las líneas 107 o 147.

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